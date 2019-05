“Ciao Darwin 8”, censurata la lite di Paola Perego con un noto blogger: cosa è accaduto

La puntata di Ciao Darwin 8 mandata in onda ieri sera, 17 maggio 2019, ha visto lo scontro tra il mondo del Web e quello della Tv. A trionfare la compagine del tubo catodico, alla cui guida c’erano Paola Perego e Alessandro Cecchi Paone. A proposito della sfida però un fatto curioso sta circolando sul web: la decisione della produzione di tagliare un battibecco avvenuto tra la conduttrice Paola Perego e il Signor Distruggere, un famoso blogger.

“Ciao Darwin 8”, censurata la lite di Paola Perego con un noto blogger: la verità svelata

A smascherare questa lite mai andata in onda c’ha pensato lo stesso Signor Distruggere, alias Vincenzo Maisto, che su Facebook ha raccontato come sono andate davvero le cose in puntata. «Visto che questa sera Instagram fa le bizze (ovviamente), vi spiego qui il mio intervento che è stato tagliato su Canale 5» – ha esordito il noto blogger, che ha spiegato – «Io ho semplicemente detto che noi dei web siamo qui senza essere partiti con una base economica, senza essere stati raccomandati da nessuno e senza esserci dovuti mettere a 90°. Cosa che invece “capita” in TV (e in tanti altri ambienti lavorativi, tranne che nel mondo del web)». Questa l’affermazione di Vincenzo Maisto che avrebbe suscitato l’indignazione di Paola Perego, la quale avrebbe lasciato la sua postazione per affrontare a viso duro il blogger.

La lite tra Paola Perego e il Signor Distruggere non è stata mandata in onda

«A quel punto la signora Paola Perego si è alzata, è salita sulle nostre gradinate e si è messa faccia a faccia con me con aria un po’ nervosa, dicendo “vorresti dire che sono stata raccomandata?”. Le ho risposto “Io ho fatto un discorso generale, se lei ha la coda di paglia non è un problema mio.” “Ah va bene.” Mi replica e se ne torna al suo posto, cade il gelo. Sospettavo che l’avrebbero tagliato, anche se mi piace pensare che lo abbiano fatto per ragioni tempistiche, comunque a parer mio la Perego ci sarebbe uscita un po’ male, per altri ci sarei uscito male io!», queste le il resoconto su Facebook di Vincenzo Maisto, che ha dedicato poi qualche parola a Karina Cascella, ex opinionista di Uomini e donne: «Alla signora Cascella, invece, che ha criticato l’utilizzo di Instagram, vorrei dire che lei fa più stories della Ferragni ed è quindi di un’ipocrisia senza confini!». Insomma il signor Distruggere peli sulla lingua proprio non ne ha.