in Gossip Claudia Gerini Instagram, “retrò” per Armani: «Sei tra le donne più sexy del mondo» scritto da Francesco Fabbri

Claudia Gerini è, senza dubbio, una delle attrici italiane più amate dal pubblico. La bellissima Claudia, romana doc ed ex ragazza di “Non è la Rai”, ne ha fatta di strada negli anni. Dagli studi del programma di Boncompagni – che ha segnato un’epoca – alla vittoria del David di Donatello (il più importante riconoscimento cinematografico del Bel Paese) con il film “Ammore e Malavita” (2017). Con l’aumentare della fama, ovviamente, i gossip sull’attrice capitolina sono diventati molto frequenti. Dalla separazione, dopo una storia decennale, con il frontman dei Tiromancino e apprezzato regista Federico Zampaglione alla successiva relazione con il modello (molto più giovane) Andrea Preti: la splendida Gerini, classe 1971, non si è fatta mancare niente. Anche se i più grandi amori rimangono sempre le sue due amate figlie ormai adolescenti: Rosa, avuta dal matrimonio durato due anni con Alessandro Enginoli e Linda avuta proprio da Zampaglione.

Claudia Gerini e la sua passione per… Instagram

Nonostante la sua vita professionale e privata così ricca, la bella Gerini è anche attivissima sui social: il suo profilo Instagram conta più di 200mila ammiratori che non vedono l’ora di ammirare gli scatti seducenti della procace attrice romana. In uno degli ultimi post da lei pubblicati, possiamo ammirare la stupenda Claudia in una foto… vintage. Lo scatto infatti risalirebbe a uno shooting realizzato anni fa a Milano: la Gerini appare bellissima avvolta in un elegantissimo abito nero di Armani. Proprio per una collezione di Re Giorgio l’attrice avrebbe posato per questo delicato servizio che infatti possiede proprio uno charme di ben altri tempi. Ovviamente i commenti sotto il post si sprecano e sono tutti rivolti alla straordinaria bellezza dell’attrice: «Tra le donne più sexy del mondo» le scrivono gli ammiratori ma anche le ammiratrici.

Nel futuro di Claudia forse anche… Sanremo ??

La bella Gerini è stata protagonista di molte pellicole di successo a fianco di colleghi altrettanto amati come Carlo Verdone, Gigi Proietti, Leonardo Pieraccioni, e diretta da registi del calibro di Lina Wertmüller, Giuseppe Tornatore, Silvio Soldini e Gabriele Muccino. Negli ultimi anni si è data anche al mondo di Netflix, con la sua partecipazione al telefilm di successo “Suburra” dove interpreta un ruolo negativo, inedito per lei più votata alla commedia. Ma voci di corridoio mormorano che l’attrice romana potrebbe essere tra le sorprese del prossimo Festival di Sanremo. Ma non come valletta o ospite speciale: infatti la Gerini avrebbe presentato un brano per gareggiare tra i Big della kermesse musicale più popolare e importante in Italia. Non ci resta che attendere quali altre sorprese ci riserverà la brava Claudia.