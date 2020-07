La giornata dei numerosi followers di Claudia Ruggeri su Instagram è decisamente migliorata grazie ad un suo post “bollente”. La Miss di Avanti un altro ha scelto il mare della Toscana per le sue vacanze estive e ha pensato bene di condividere alcuni momenti di questa sua avventura con i suoi fan. Così, poche ore fa, ha postato un selfie “esplosivo”, che non verrà dimenticato tanto facilmente. Le curve da sballo della Ruggeri in primo piano hanno regalato ottimi spunti alla fervida immaginazione dei suoi ammiratori, i quali hanno invaso il post con una marea di like e commenti. I complimenti per la Miss sono infiniti.

Claudia Ruggeri Instagram: selfie con décolleté in bella vista

L’ultimo post di Claudia Ruggeri su Instagram ha completamente conquistato l’attenzione dei suoi ammiratori. Il selfie dall’alto è qualcosa di spettacolare. Il suo décolleté in bella vista, strizzato nel micro reggiseno a triangolo del bikini, ha lasciato davvero pochissimo spazio all’immaginazione. Davanti a tanta “abbondanza” molti followers hanno accusato un piccolo malore. Non c’è nulla da fare, Miss Claudia ogni volta è praticamente irresistibile. La sua espressione furbetta, con lo sguardo rivolto all’obiettivo, non è passata minimamente inosservata e ha anche reso l’intera immagine di una sensualità indescrivibile. La showgirl è la classica ragazza della porta accanto che tutti vorrebbero al proprio fianco.

La reazione dei followers

Dopo aver osservato con molta attenzione il selfie "bollente", gli ammiratori di Claudia Ruggeri nei numerosi commenti hanno dato libero sfogo alla loro immaginazione: «Sempre con le te**e in vista» e ancora: «Semplicemente meravigliosa, complimenti per la tua bellezza». Un fan, ipnotizzato dal suo "davanzale", le ha detto: «Che te**e esagerate!» Un follower le ha scritto: «Che bona e che pere, sei stupenda» e un altro ha immediatamente aggiunto: «No vabbé io sto a pranzo, così è troppo, ora ho voglia di meloni!» Un fan ha ammesso: «Quanta bellezza, dolcezza, fascino e femminilità in un semplice scatto» e un altro ha aggiunto: «Mamma mia che sexy!» Infine, in molti hanno notato anche la sua espressione: «Scollatura molto bella, ma da apprezzare anche lo sguardo!»

Foto prese dal profilo ufficiale Instagram di Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)