Clizia Incorvaia semi nuda sulla spiaggia della Scala dei Turchi nella sua Sicilia. Si fa immortalare in una foto su Instagram dove indossa un costume rosa sgambato monospalla, che è quasi un trikini, e mostra ai followers uno dei suoi luoghi del cuore direttamente dalla sua terra.

Costume eccitante e capezzoli turgidi a vista: Clizia Incorvaia alla conquista di Instagram

Capezzoli turgidi a vista – c’erano 12° quando è stata realizzata la foto, è proprio lei a specificarlo in didascalia – fianchi tonici e stacco di coscia in bella mostra, la ex gieffina dopo la partecipazione al reality non fa che incassare consensi e macinare followers sui social. “Clizia quel costume ti sta da Dio!”, scrivono in tanti lasciando valanghe di cuoricini per la modella ex moglie del cantante Francesco Sarcina. In tanti la amano nonostante l’imbarazzante scivolone, reiterato, che le è costato una sonora squalifica dal Grande Fratello Vip. Clizia Incorvaia piace tanto, a lei viene condonato tutto perché il suo charme ha bucato l’obiettivo televisivo ed è arrivato nelle case dei telespettatori, conquistandoli.

Il messaggio d’amore per Paolo Ciavarro dalla Scala dei Turchi: il video

E sempre dalla Scala dei Turchi la bella Clizia ha realizzato un romantico video messaggio per il suo Paolo Ciavarro, con il quale ha iniziato una relazione sentimentale dentro la Casa, interrotta dalla squalifica ricevuta dalla 39enne siciliana e che presto riprenderà da dove è stata interrotta – come da accordi – nella spiaggia di Fregene davanti a qualche birretta. Stasera Clizia Incorvaia sarebbe dovuta essere protagonista a Live non è la D’Urso ma non potrà essere presente in studio in quanto impossibilitata a raggiungere gli studi Mediaset di Milano a causa del decreto Conte che ha blindato la Lombardia (impedendo le entrate e le uscite da e per la regione) come misura restrittiva estrema per contenere il contagio del Coronavirus. A comunicarlo ai fan, ieri, è stata la stessa Clizia attraverso le sue Instagram Stories, dove ha scritto: “Grazie ragazzi siete sempre premurosi domani non sarò a Live non è la d’Urso poiché han chiuso 11 province. Vi bacio forte e vi voglio bene”.