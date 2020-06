Vacanze bollenti a Ponza per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, coppia nata in seno all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La love story tra l’influencer e il volto noto di ‘Forum’, che ha appassionato sin da subito il pubblico, colpito dalla dolcezza di Paolo e dall’energia di Clizia, continua e va a gonfie vele. I due hanno documentato sui social la loro fuga romantica al mare e proprio sull’imbarcazione la 39enne si è lasciata andare, facendosi immortalare a prendere il sole in topless. Uno scatto eccitante che ha ricevuto centinaia di like e complimenti.

Clizia Incorvaia Instagram topless in barca, i capelli non coprono: «Ci hai stesi… Strepitosa»

Clizia Incorvaia pare finalmente serena. Lontano dai riflettori la storia con Paolo Ciavarro prosegue alla grande. Non si vivono tutti i giorni, perché non convivono: la Incorvaia, infatti, ha lasciato la Sicilia, dove ha trascorso il periodo della quarantena, per raggiungere Milano assieme a Nina, la figlia nata dalla sua relazione precedente con Francesco Sarcina, frontman de ‘Le Vibrazioni’; mentre Paolo dopo il ‘Gf Vip’ è di nuovo a Roma, dove abita insieme alla madre Eleonora Giorgi. Proprio questa lontananza aveva fatto rumoreggiare i fan, subito messi a tacere dall’influencer: «Il cordone ombelicale l’ho avuto solo con mia figlia. Per le altre persone del mio cuore non è la distanza a mettere in discussione i rapporti. Non c’è bisogno di ostentare sempre perché c’è la vita vera e gli impegni. Non voglio che mi facciate domande futili in continuazione. I rapporti veri si basano sulla vicinanza delle anime e non dello spazio». E difatti, i due sono tornati dopo qualche giorno di lontananza ad abbracciarsi, stringersi e coccolarsi. A Ponza hanno trascorso degli istanti all’insegna della passione: attimi indimenticabili anche per i follower, impazziti dinnanzi all’ultimo scatto audace dell’ex di Francesco Sarcina.

«Senza sovrastrutture… Ponza è libertà», l’ultimo scatto favoloso dell’influencer

Clizia Incorvaia in topless sulla barca con un cappello di paglia. Solo lo slip del costume, il décolleté è coperto a malapena dai lunghi capelli biondi. «Senza sovrastrutture… Ponza è libertà», recita la didascalia che fa da corredo allo scatto favoloso realizzato come si intuisce proprio da Paolo Ciavarro. Oltre 22mila mi piace e decine di complimenti per l’ex gieffina: «Si, ma il codice sconto per acquistare questa dose di bellezza qual é?», ha scritto un fan; «Bedda tu», ha aggiunto un follower; «Che meraviglia», ha chiosato un ammiratrice. E ancora: «Stupenda proprio», «Madre Natura», «Immensamente bella», «Ci hai stesi… Strepitosa», «Bellezza indescrivibile».

(Foto Instagram Profilo Ufficiale Clizia Incorvaia)