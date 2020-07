Clizia Incorvaia incanta Paolo Ciavarro, ma non solo. La splendida influencer ha pubblicato qualche ora fa un balletto, come dire, ipnotico, che ha conquistato l’attenzione dei follower. Il video postato su Instagram mostra la complicità tra la bella bionda e il volto noto di ‘Forum’ a bordo del mezzo “Zero Stress” con una musica orecchiabile in sottofondo. A rendere ancora più eccitante il filmato il look della 39enne siciliana, che indossa un paio di pantaloncini di jeans e una t-shirt bianca. Che corpo! Un fisico da sogno e un lato B invidiabile. Il fondoschiena che fa capolino dagli shorts è paradisiaco, perfetto.

«Qui si vola…», Clizia Incorvaia video hot: balletto ipnotico sotto gli occhi di Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia abbassa le temperature su Instagram con un video bollente: un balletto eccitante all’aperto sotto gli occhi del fidanzato. Dai fan sono stati ribattezzati «la sirena e il pescatore», in riferimento, ovviamente, ai numerosi scatti pubblicati dai due, che si trovano in Sicilia, in queste ore. Quanta alchimia, che grande intesa! L’avvenente influencer nel filmato danza come se nessuno la stesse guardando e sarà forse per questo che risulta ancora più desiderabile. Curve da sballo, lato B sodo e tanta contagiosa energia. Quasi 160mila visualizzazioni e decine di complimenti: «Qui si vola altissimo…», ha scritto un follower; «’Dottore, che sintomi ha la felicità?’. Ecco a voi la risposta», ha fatto eco un fan; «Clizia sei veramente fantastica», ha chiosato un ammiratore. E ancora: «Sei unica», «Ma quanto siete belli?», «Un connubio perfetto».

La fine della storia d’amore con Francesco Sarcina

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono innamorati nella Casa del ‘Grande Fratello’. Il corteggiamento sfrenato del figlio di Eleonora Giorgi ha fatto capitolare la bionda influencer, che veniva fuori dal matrimonio fallito con il frontman de ‘Le Vibrazioni’, Francesco Sarcina. In una recente intervista il cantante, attualmente single, ha voluto spiegare i motivi della rottura: «Io arrivo da una separazione dovuta in gran parte a questo. Vivevo una vita dove era tutto basato sui like, a un certo punto mi sono rotto le p*lle”», ha dichiarato l’artista, dando la sua versione dei fatti.

(Clizia Incorvaia Instagram Foto Profilo Ufficiale)