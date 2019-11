in Casa , News Bomboniere delle marche italiane più prestigiose online, quali scegliere? scritto da Luigi

Le occasioni da celebrare con parenti e amici non mancano, prima fra tutte il matrimonio, che sia religioso o civile, classico o informale, resta un evento importante e spesso lungamente pianificato. Il modo di organizzare cerimonia e ricevimento è cambiato negli ultimi anni, grazie anche all’incremento per numero e fruibilità di canali utili per aggiornarsi sulle novità per quanto riguarda abiti, allestimenti, bomboniere e tutto quello che può servire per rendere il giorno delle nozze speciale e unico. App e siti specializzati favoriscono lo scambio di pareri e consigli e nello stesso tempo innescano meccanismi di competizione, aumentando, tramite il confronto, il desiderio di avere la cerimonia più bella e coinvolgente, il vestito più spettacolare, il ricevimento più divertente.

In un contesto di questo tipo ogni dettaglio conta e sono molte le future spose che condividono all’interno di forum dedicati le foto di elaborate pettinature o di cake topper spiritosi per farsi aiutare nella scelta.

Per gli acquisti ci si rivolge sempre di più anche in questo caso a internet, che facilita il compito di confrontare servizi, prodotti e prezzi differenti in poco tempo e senza spostarsi da casa. Per questo motivo siti come Nara Bomboniere riscuotono sempre più successo, proponendo ampia gamma di prodotti di alta qualità, spaziando fra stili e costi diversi per andare incontro a tutte le esigenze. Si possono trovare così con facilità le ultime collezioni di bomboniere delle marche italiane più prestigiose, selezionate con cura tra le proposte del mercato e inviate già confezionate, con la possibilità di personalizzare i colori dei nastrini e di ricevere in omaggio anche le partecipazioni, avendo comunque a disposizione diversi modelli tra cui scegliere. Servizi di questo tipo aiutano in maniera significativa durante preparativi che spesso cominciano con grande anticipo, ma non per questo filano sempre via lisci. Leggendo nei forum le testimonianze delle neospose, le delusioni sono sempre in agguato se ci si affida a fornitori improvvisati e di scarsa professionalità.

Per una valutazione di fine anno, si può dire che per i matrimoni si tende a spendere un po’ meno, ma l’attenzione è sempre alta e destinata a crescere nel 2020: gli anni pari sono considerati più fortunati, in aggiunta ad una data così rotonda che ben figura su una partecipazione.

Un sito come quello di Nara non è rivolto comunque solo alle future spose, ma a chiunque desideri celebrare una avvenimento importante. Sono infatti in aumento i festeggiamenti per i 25 anni di matrimonio, un bel traguardo da condividere in compagnia, e sempre stabili i 50, anniversario molto sentito.

Nell’ambito più generale delle celebrazioni, aumentano le feste di compleanno, soprattutto in occasioni di età significative come 18, 40 e decenni successivi, per arrivare ad un 80 da accogliere con allegria e voglia di divertirsi. Se il numero dei battesimi tende a decrescere, sono in aumento le feste organizzate pre e post nascita e quelle dei primissimi compleanni, che da essere piccole festicciole in famiglia diventano eventi allargati, documentati in tempo reale sui canali social.

Insomma, le occasioni per fare festa non mancano e neppure gli strumenti per dedicarsi con passione e divertimento alla loro minuziosa organizzazione, definendo tutti i particolari in modo da godersi al meglio questi momenti, creando la giusta atmosfera serena e spensierata come solo un vero festaiolo sa fare.