Diretta Atalanta-Lazio: dove vedere in diretta e streaming Serie A

Atalanta- Lazio è una delle partite della sedicesima giornata di andata per la Serie A in programma lunedì 17 dicembre 2018 alle ore 20.30. Si gioca allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia in casa dell’Atalanta e sarà arbitrata da Daniele Orsato. Questa partita si giocherà in un clima poco sereno perchè il Prefetto della città di Bergamo, Elisabetta Margiacchi, ha ordinato la chiusura del settore ospiti. La trasferta di Bergamo sarà vietata ai tifosi della Lazio e inoltre è vietata la vendita dei biglietti per tutti i tifosi residenti nel Lazio, anche se in possesso della tessera del tifoso. La Lazio ha perso solo una delle ultime otto partite di Serie A contro l’Atalanta: tre pareggi e quattro successi per i bianco-celesti.

Ecco come e dove vedere la partita di Serie A

Atalanta- Lazio sarà trasmessa da Sky in esclusiva su Sky Sport con un ampio pre e post partita. Gli abbonati a Sky potranno seguirla anche in streaming da PC, Tablet e smartphone tramite le piattaforme Sky Go. Inoltre vi segnaliamo che la partita non sarà disponibile solo in TV o sul web ma anche in radio in quanto la radiocronaca di Juventus-Inter verrà trasmessa da RadioGoal24 sul canale Spreaker, sul proprio sito web www.radiogoal24.it e sulla pagina Facebook di RadioGoal24 a partire dalle ore 20.00.

Le probabili formazioni di lunedì sera

lunedì 17 dicembre 2018 torna per tutti gli appassionati del grande calcio lo spettacolo della Serie A. L’Atalanta di Gasperini sfiderà allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia la Lazio di Inzaghi per una gara valevole per la sedicesima giornata di andata della Serie A. I probabili schieramenti in campo per le due squadre potrebbero essere:

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Masiello, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata.

