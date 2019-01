Lazio-Juventus è una delle partite della ventunesima giornata di ritorno per la Serie A in programma domenica 27 gennaio 2019 alle ore 20.30. Si gioca all’Olimpico a Roma in casa della Lazio e sarà arbitrata da Marco Guida. Questa sera alle 20.30 si prevede un grande e imperdibile match all’Olimpico. La Juventus di Allegri sfida i padroni di casa di Simone Inzaghi in piena lotta per il quarto posto e quindi la possibilità di giocare la prossima Champions League. Una partita all’ultimo sangue dove nessuna delle due squadre vuole uscire sconfitta. La partita di andata Juventus- Lazio giocata il 25 agosto 2018 era finita con la vittoria della Juventus grazie a due goal, Pjanić al 30′ e di Mandžukić al 75′.

Ecco come e dove vedere la partita di Serie A

Lazio-Juventus sarà trasmessa da Sky in esclusiva sui canali 201 (Sky Sport Uno, 382 del digitale terrestre), 202 (Sky Sport Serie A) e 251. Gli abbonati a Sky potranno seguirla anche in streaming da PC, Tablet e smartphone tramite le piattaforme Sky Go. La telecronaca della gara sarà affidata a Maurizio Compagnoni, con commento tecnico di Luca Marchegiani e collegamenti da bordocampo con Alessandro Alciato, Giovanni Guardalà e Matteo Petrucci. Dalle 22:30 post-partita sui medesimi canali con Sky Calcio Club condotto da Fabio Caressa. Inoltre vi segnaliamo che la partita non sarà disponibile solo in TV o sul web, ma anche in radio in quanto la radiocronaca di Lazio-Juventus verrà trasmessa da RadioGoal24 sul canale Spreaker, sul proprio sito web www.radiogoal24.it e sulla pagina Facebook di RadioGoal24.

Le probabili formazioni di questa sera

Domenica 27 dicembre 2019 torna per tutti gli appassionati del grande calcio lo spettacolo della Serie A. La Lazio di Inzaghi sfiderà in casa la Juventus di Allegri per una gara valevole per la ventunesima giornata di ritorno della Serie A. Allegri deve fare a meno di Barzagli, Khedira, Pjanic e Mandzukic. Inzaghi deve invece sostituire i titolari della sfida contro il Napoli Luis Felipe e Acerbi. Al loro posto ci saranno Bastos e Wallace, con Radu che completerà la linea di difesa a tre. I probabili schieramenti in campo per le due squadre potrebbero essere:

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Radu, Wallace; Parolo, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa; Immobile.

