Disneyland Paris offerte di lavoro, casting aperti a Roma: requisiti richiesti e come candidarsi

Topolino, Paperino, Biancaneve, Ariel, Rapunzel, Anna, Elsa e ancora Bambi, Dumbo, Pinocchio sono questi i personaggi che popolano l’universo di Disneyland Paris, il complesso situato a Marne-la-vallée, a 32 km Est di Parigi, inaugurato il 12 aprile 1992. Siete amanti della Disney? Il vostro sogno è quello di trascorrere l’estate in uno dei parchi divertimenti più belli del mondo lavorando? Ecco l’occasione che fa per voi. Con l’arrivo dell’alta stagione estiva ripartono le audizioni di Disneyland Paris.

Casting Disneyland Paris a Roma: il 19 giugno 2019 le selezioni

Come riporta il portale Imperoland, il 19 giugno 2019 si terranno i casting Disneyland Paris a Roma. Le audizioni sono rivolte a chiunque desideri lavorare nel settore dell’entertainment (personaggi, spettacoli, parate) nel parco a tema amato da grandi e piccini. Chi fosse interessato non deve fare altro che recarsi il 19 giugno 2019 alle ore 10.00 a Roma, presso I.A.L.S (Via Cesare Fracassini, 60). Il Gruppo è alla ricerca di performer per la sezione entertainment, vale a dire per interpretare i personaggi presenti alla famosa parata che si snoda nel parco per bambini. Le risorse selezionate potranno lavorare come performer per i personaggi Disney e/o Marvel maschili o femminili, a seconda delle proprie caratteristiche. Chi ha assistito almeno una volta, sa che si tratta di «sfilate» meravigliose. Perché non essere protagonisti, anziché spettatori? Una buona opportunità di lavoro considerando che i contratti proposti saranno sia a tempo indeterminato (con inizio tra luglio e ottobre 2019) che determinato (vale a dire da luglio 2019 in poi, con durata minima di 3 mesi, ovviamente rinnovabile).

Casting Disneyland Paris a Roma: requisiti richiesti

I candidati devono avere almeno 18 anni e conoscere l’inglese o il francese. All’audizione è richiesto di indossare vestiti comodi che facilitino il movimento (proprio perché verrà insegnata una semplice coreografia, così da verificare l’attitudine al ballo!) e presentare il viso pulito senza makeup. I partecipanti dovranno portare con sé il proprio curriculum vitae e una penna. Requisiti? In generale ai candidati si richiede soltanto altezza da 137 cm a 192 cm.

Per i personaggi femminili:

Altezza da 160 cm a 173 cm

Fisico atletico e aggraziato;

No tatuaggi visibili;

Buone capacità nella danza;

Per i personaggi maschili:

Altezza da 178 cm a 191 cm;

Fisico atletico e asciutto;

No tatuaggi visibili;

Buone capacità nella danza.

Chi volesse avere maggiori informazioni non deve fare altro che recarsi sul sito ufficiale di Disneyland Paris alla sezione “Careers». Per ulteriori dettagli sui casting che si terranno a Roma tra qualche giorno clicca qui.