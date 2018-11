Dispensa Emilia offerte di lavoro: l’azienda ricerca 35 collaboratori per nuova apertura in Lombardia

In un’ottica di costante espansione che tenga il passo con la richiesta del mercato, Dispensa Emilia, azienda leader nel settore dedicato alla ristorazione tradizionale veloce ricerca 30 nuovi operatori e 5 assistenti allo store manager per la prossima imminente apertura. La ricerca è rivolta a candidati di ambo i sessi, solari e dinamici che si contraddistinguano per spiccate doti relazionali e di proattività. La data di apertura del nuovo ristorante è fissata per la metà di dicembre prossimo, presso il Centro Commerciale Auchan di Rescaldina, in provincia di Milano.

L’Azienda Dispensa Emilia

Dispensa Emilia è tra le prime catene in Italia attiva nel segmento della ristorazione tradizionale che propone come core business prodotti tipici dei dintorni emiliano romagnoli di altissima qualità e preparati al momento in ogni ristorante. Protagonista indiscussa la Tigella dell’Appennino emiliano, farcita con salumi, formaggi e verdure, rigorosamente di stagione. A completare la vasta gamma di prodotti troviamo primi piatti tradizionali, ricche insalate e una selezione di Lambruschi e vini alla mescita tipici della Regione. Lavorare all’interno di realtà della ristorazione è diventato il sogno di molti giovani talentuosi che concepiscono la cucina come un’arte e che vogliono trasformare questa passione in un’occasione lavorativa. Le persone che verranno selezionate dal Gruppo, diverranno parte di un organico che conta, ad oggi, uno staff di 250 collaboratori che operano per i 10 ristoranti di proprietà presenti nelle regioni Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia e Toscana.

Le figure ricercate

L’Assistente allo Store Manager ricopre un ruolo di coordinamento del team di lavoro durante il poprio turno di servizio. Il candidato ideale ha maturato una comprovata esperienza in contesti affini o, comunque, in ruoli di coordinamento e gestione del personale. L’inserimento prevede un contratto full time e un preliminare periodo di tre mesi da dedicare alla formazione presso altri ristoranti di proprietà dell’Azienda.

Per quanto riguarda la figura dell’Operatore, Dispensa Emilia selezionerà persone solari, dinamiche e con imprescindibili capacità relazionali. L’Operatore di Dispensa Emilia è in grado di adattarsi alle esigenze del turno di servizio che comprendono: organizzazione dei prodotti, il servizio al cliente, la pulizia del locale e operazioni di cassa. L’inserimento in azienda prevede un periodo di formazione di un mese presso uno degli altri ristoranti della catena in zona e la proposta contrattuale prevede un impegno part time.

Tutti gli interessati potranno inviare il proprio cv all’indirizzo e-mail dedicato personale@dispensaemilia.it o compilando la scheda anagrafica direttamente sul sito di Dispensa Emilia

Potrebbe interessarti anche –> Sammontana alla ricerca urgente di personale: ecco come candidarsi