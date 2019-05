in

15:28 – Risultati reali (100 sezioni su 4807), prosegue il testa a testa tra Sergio Chiamparino e Alberto Cirio: il primo è al 42,74% mentre lo sfidante è al 41,87%.

15:12 – Anche la prima proiezione Rai, diffusa poco fa, conferma gli exit poll diffusi ieri: Alberto Cirio sarebbe in testa con il 50%, molto distaccato Sergio Chiamparino al 35%.

E’ iniziato solo da qualche minuto lo spoglio dei risultati delle Elezioni regionali in Piemonte, tenutesi ieri domenica 26 maggio 2019 in concomitanza con le Elezioni europee. Gli exit poll pubblicata già nella serata di ieri davano in testa il candidato del Centrodestra, Alberto Cirio, sostenuto da tutte le forze politiche dell’area che va da Forza Italia fino a Fratelli d’Italia.

Secondo questi sondaggi Cirio avrebbe staccato di molto il candidato del Centrosinistra, il Presidente uscente Sergio Chiamparino. Il candidato del Centrodestra sarebbe tra il 45 e il 49% dei voti, contro il 36,5 e il 40,5% dell’avversario di Centrosinistra. Ancora più distante il candidato del Movimento 5 Stelle, Giorgio Bertola, che secondo i sondaggisti sarebbe tra il 12 ed il 16%.

Mentre scriviamo stanno arrivando i primi risultati reali. Si tratta di una manciata di sezioni, 14 sulle 4807 complessive, ma i risultati contraddicono per il momento gli exit poll, dando Sergio Chiamparino in netto vantaggio su Alberto Cirio, 45,51% contro 38,23%. Le news sulle elezioni.