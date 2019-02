Elisabetta Canalis è un bellezza made in Italy che da un po’ abbiamo prestato… agli States. La bella Elisabetta, infatti, attualmente vive a Los Angeles insieme al marito Brian Perri e a sua figlia Skyler Eva. Una famiglia davvero felice come mostrano le foto e i video che Elisabetta pubblica quotidianamente su Instagram. Proprio uno degli ultimi video sul suo profilo social ha incantato i suoi follower. La Canalis è super sexy mentre trascorre una giornata in spiaggia con la famiglia. D’altronde la bellissima Elisabetta ha sempre stregato il pubblico, fin da quando ballava sul bancone di Striscia la Notizia insieme a Maddalena Corvaglia.

Il video che mostra la scollatura sexy di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis è una assidua frequentatrice dei social ed è solita pubblicare moltissime immagini e video che riguardano la sua vita privata. Uno degli ultimi video la vede protagonista insieme a sua marito e a sua figlia. I tre si stanno godendo una giornata al mare tra le risate. Elisabetta scherza con suo marito e i due sembrano davvero molto innamorati. Brian Perri nel video ha seduta sulle spalle la bella Elisabetta e giocano così come se fossero due bambini. Un particolare però del video ha colpito i follower, ovvero la maglietta di Elisabetta che mette in mostra una generosa scollatura. Scollatura che conferisce a tutta la scena un tocco di sensualità. Elisabetta Canalis a quarant’anni è ancora bellissima e super sexy da far impazzire tutti i suoi fan. Dalle immagini su Instagram inoltre si può cogliere una frase della Canalis a suo marito: «Ti amo, voglio stare con te per sempre, ma tu non sei mai romantico con me». Sembra dal tono una frase molto ironica e gioiosa, ma forse sotto sotto nasconde qualcosa di vero. Alla fine tutti gli uomini fanno a cazzotti con il loro lato romantico, anche se a volte poi sanno anche sorprenderci. Quindi Elisabetta porta pazienza e vedrai che anche Brian Perri ti sorprenderà.

I commenti dei follower al video di Elisabetta Canalis

Il video di Elisabetta Canalis ha scatenato la fantasia dei sui follower. Molti dei commenti sotto il post della Canalis alludono al fatto che suo marito Brian Perri sia il sosia di Gianni Morandi. Un utente ha scritto: «Anche ioooooo. Ho pensato ” che ci fa Gianni Morandi li?» Elisabetta Canalis ha risposto ai commenti con il simbolo delle risate acconsentendo alla fantasia dei suoi fan. Altri follower lo hanno scambiato addirittura per Jim Carrey. Ma chi è veramente Brian Peri? Il quarantaseienne Brian Perri è un chirurgo del Centro ortopedico Cedars-Sinai di Los Angeles specializzato in chirurgia ricostruttiva complessa per tumori spinali e deformità. Insomma un “cervellone”, ma dal fisico scolpito, occhi azzurri e sorriso contagioso. Praticamente un “principe azzurro” mancato.

