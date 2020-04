“Ti piace vincere facile”: quando Elisabetta Canalis ‘volta le spalle’ ad Instagram sembra già di sentire una ola da un capo all’altro di Italia. Senza contare il “fuori confine”. Tra gli ultimi scatti postati dalla showgirl sarda sul social, l’immagine allo specchio ha mandato in visibilio. E sì, perché ad essere ritratto è proprio il lato b dell’ex velina. Non un centimetro sembra essere cambiato da quei tempi ormai lontani: “Sei sempre in forma, – son pronti a giurare i followers – sei rimasta uguale alle foto del tuo primo calendario”. Un calendario “evergreen”, di cui non contano più i giorni.

Elisabetta Canalis Instagram: lato b allo specchio “patrimonio artistico”

Schiena inarcata, mani sulla testa e lato b all’infuori: la Canalis posa di spalle indossando un paio di jeans super fascianti all’altezza di fianchi e vita. Il fondoschiena è perfettamente incorniciato dalle tasche e dalle cuciture del pantalone. Solo più in basso il tessuto lascia spazio alla morbidezza sulle cosce. Il micro top, fermo sotto il seno, lascia scoperta gran parte della schiena, enfatizzando il punto vita e l’effetto a clessidra. “Quei pantaloni! mi stai uccidendo”, è un delirio tra gli utenti, assetati di scatti. “Sempre a mostrare il c**o”, unica nota stonata di un concerto armonioso. “Beh – interviene subito un ‘corista’ – non so per te ma è sempre un gran bel vedere”. Assolutamente d’accordo il resto della platea.

“Ho avuto una visione celestiale”

"Trovate una donna che passati i 40 sia come la Canalis", parte la sfida sull'account di Elisabetta. "Patrimonio artistico", oggi come vent'anni fa. E c'è chi assicura: "A 70 anni sarai ancora bona Elisabè!". "Che c**o favoloso", "Ho avuto una visione celestiale": "Sua maestà" il lato b è per i seguaci della showgirl "Una finestra sul mondo". "Bomba", "Mi fai stare male", "Che spettacolo", "Che fisico… sei il top". Elisabetta è a furor di popolo: "La più bella, semplicemente la migliore". "Bella dentro e fuori… – dicono – e – naturalmente – anche di spalle". "Ma insomma questo calendario???", c'è ancora chi ci spera.