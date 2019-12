Elisabetta Canalis Instagram: blitz in Sardegna insieme al marito e la figlia per la sensualissima ex velina di Striscia la Notizia paparazzata per le strade di Alghero, sua città natale, nelle scorse ore. E nel frattempo su Instagram arrivano delle Stories in cui la showgirl si mostra in tutto il suo splendore fisico.

Elisabetta Canalis scopre le gambe: le Instagram Stories sono bollenti!

La prima è una foto che la ritrae in primo piano: oltre 31mila like per l’immagine in cui Elisabetta Canalis si mostra più bella che mai. Poco make up, sguardo languido, labbra carnose e imbronciate. Capelli color nocciola, un po’ ribelli, le incorniciano il viso. Il resto, una sorta di backstage casalingo che precede lo scatto, è finito nelle Instagram Stories. Ely indossa un abito nero con una scollatura molto profonda, talmente corto da fermarsi alle parti intime. Cosce nude in bella vista e stivaloni alti fin sopra le ginocchia: nello scatto in bianco e nero la Canalis chiude gli occhi e porta le mani sui capelli raccolti. L’immagine della sensualità! Il secondo scatto è un selfie allo specchio che la ritrae a metà: ai piedi gli anfibi, l’immagine riflessa mostra una sola gamba della sexy soubrette e modella, l’abito è sempre cortissimo.

Elisabetta Canalis in giro per le strade di Alghero con marito e figlia: Santo Stefano in Sardegna

Poi via in giro, ad Alghero, una tenera passeggiata con il marito Brian Perri che tiene in braccio la loro bimba, Skyler Eva. Abiti casual e sguardi innamorati: la bellissima coppia appare affiatata e innamorata. Come riportano le cronache locali, “Tra un impegno di lavoro e l’altro, anche quest’anno Elisabetta Canalis non ha voluto mancare l’appuntamento per le feste natalizie con la sua famiglia e la sua amata Alghero. Ieri 27 dicembre l’attrice e soubrette sassarese si è concessa una passeggiata mattutina in centro in compagnia del marito Brian Perri e della figlioletta Skyler Eva. Oggi si riparte per gli States”, si legge ne La Nuova Sardegna.