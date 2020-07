Elisabetta Canalis: spunta un capezzolo dal costume mentre gioca al mare con l’inseparabile amico Niky. Belli, in sintonia, affiatati. Veri amici! Loro, la prova concreta che un uomo e una donna possono essere legati indissolubilmente da una profonda e autentica amicizia.

Giochi in acqua e capezzolo in vista: Elisabetta Canalis hot

La showgirl sarda e il suo inseparabile amico, nonché parrucchiere di fiducia, si stanno godendo una meravigliosa vacanza ad Alghero, città natale della ex velina. Con loro c’è anche la splendida Skyler Eva. La loro complicità traspare da ogni video e/o foto che entrambi condividono sui propri profili Instagram, deliziando i followers che ormai ci hanno preso gusto a seguire le loro vicissitudini sui social.

“Sei l’uomo più invidiato d’Italia e non solo!”, chi è l’amico della Canalis

Ma chi è questo simpatico ragazzo protagonista dei post social della sensuale Canalis? Simpatico, tenero e disponibile, lui è Niky Epifanio, meglio conosciuto come Niky Epi, hair stylist del gruppo di Aldo Coppola, uno dei parrucchieri più famosi di Milano. Niky ha molte amiche vip alle quali regala folte e invidiabili bionde chiome, e con la bella Elisabetta ha un legame decisamente speciale.

Nella foto social da lui pubblicata qualche ora fa li si vede giocare nel mare cristallino della Sardegna. Mentre la simpatica Ely sta seduta a cavalluccio sulle sue spalle, scatta un selfie e un capezzolo sbuca fuori dal costume a triangolo bianco che indossa. Tutti notano il dettaglio hot, anche perché nella foto in questione il décolleté della Canalis è in primo piano. E c’è anche chi commenta: “Niky, sei l’uomo più invidiato d’Italia e non solo!”. Seguito da chi non può fare a meno di ricordare alla Canalis di essere “Devastante!”, “E le Bond Girls muteeee!!” … Potrebbe interessarti anche —> Ilary Blasi acrobazia piccante: la gonna rovesciata la lascia in mutande!

(Foto dal profilo Instagram ufficiale di Elisabetta Canalis)