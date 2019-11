È morta a soli 8 anni Emma Claire Mertens, la bambina malata di cancro amante degli animali: la sua storia aveva fatto il giro del mondo e gli amici a quattro zampe erano diventati il suo unico conforto. In molti oggi esprimono commozione per la sua scomparsa, avvenuta ieri, domenica 17 novembre 2019, tra le braccia della mamma. Occhi dolci, sorriso innocente, le era stato diagnosticato un tumore inoperabile al cervello quando aveva 7 anni, ma grazie all’amore per gli animali Emma non aveva smesso di sorridere. Gli utenti della rete, dopo aver conosciuto la sua storia, si erano attivati in numerosi affinché le giungessero da ogni dove messaggi di incoraggiamento e foto di cagnolini.