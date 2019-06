Si surriscalda il clima dentro a Forza Italia in vista delle primarie annunciate da Silvio Berlusconi per il xx, primarie che dovranno individuare il successore dell’anziano leader azzurro alla guida del movimento. Ieri in una lunga intervista al Corriere della Sera, l’ex ministro Maria Stella Gelmini, dirigente di spicco di FI e storica fedelissima del Cavaliere, ha annunciato la sua candidatura alle primarie. Non abbiamo dovuto attendere molto per la risposta del suo principale antagonista dentro al partito, anch’egli candidato alle primarie, il governatore della Liguria Giovanni Toti.

«Ho colto l’intervista di stamani a Maria Stella Gelmini, seppure con qualche lieve spigolatura polemica, come un gigantesco passo avanti nella sua consapevolezza della realtà.In bocca al lupo a Maria Stella, sarà una competitor molto interessante» ha detto Toti oggi a margine del consiglio regionale, parlando dell’intervista citata e della candidatura della Gelmini alle primarie di FI. «Soprattutto – ha aggiunto il governatore ligure – sono contento che anche quel pezzo di classe dirigente che ha sempre additato Toti come un sabotatore, perché sottolineava i problemi del partito, oggi in qualche modo sposi la mia diagnosi e anche la mia cura. Non posso che gioirne».

«Sono partito tanto tempo fa – ha ricordato il presidente della Regione

Liguria – a sottolineare e insistere che Forza Italia, così com'è, era destinata alla scomparsa e mi sembra che i numeri mi abbiano dato ragione. L'amica Maria Stella per molti mesi, pur ricoprendo cariche apicali e di grandi responsabilità nel partito, ha detto che tutto andava bene, che le mie erano critiche inutili e che bisognava andare avanti così. Più candidati ci sono – ha concluso Toti – alla contendibilità del centrodestra, più sono felice. Spero che se ne aggiungano da fuori Forza Italia, da tutte le sensibilità di un mondo che si è disperso in questi anni».