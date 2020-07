Francesca Cipriani sempre più sensuale, in forma smagliante. Dopo essersi aggiudicata nel 2010 la seconda edizione di La pupa e il secchione ed essere tornata a distanza di dieci anni al timone della nuova versione del format di Italia Uno accanto a Paolo Ruffini, la showgirl è sempre più attiva su Instagram. La splendida soubrette, spesso ospite dei programmi Mediaset condotti da Barbara D’Urso, ha postato uno scatto in camera da letto, che la ritrae con un costume rosa confetto delizioso. Fisico da urlo, erotismo alle stelle.

Francesca Cipriani in ginocchio sul letto, bikini malizioso: «Che bambola! Spettacolare»

Francesca Cipriani, nota anche per aver partecipato alla sesta edizione del ‘Grande Fratello’, appare luminosa nell’ultimo ritratto apparso su Instagram. Sembra una Barbie, è magnifica. Il costume minimal non copre, anzi valorizza il davanzale paradisiaco. Un lato A invidiabile: come si fa a resisterle? In ginocchio sul letto, la giovane sorride, compiaciuta forse della sua bellezza. Quasi 20mila mi piace e decine di complimenti: «Sei bellissima», ha scritto un ammiratore; «Stupenda e meravigliosa», ha aggiunto un utente; «Wow fantastica», ha chiosato un fan. E ancora: «Quanto sei bona. Il top», «Che principessa», «Sei una bambola. Ci fai sognare», «Spettacolare», «Fortunato chi ti sta vicino», «Che sexy», per citarne qualcun altro.

La confessione sulla chirurgia estetica

Tempo fa Francesca Cipriani al settimanale Dipiù ha parlato di un suo particolare problema di salute. La showgirl ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a ricorrere alla chirurgia plastica dopo l’esperienza all’Isola dei famosi: «Ho sempre voluto essere una maggiorata e per questo non è la prima volta che intervengo sul mio corpo!», ha raccontato l’ex naufraga. «In Honduras ho sentito alcuni “nodi” intorno al seno, il medico del reality mi ha visitato e mi ha detto che erano cisti. Poi, tornata in Italia, mi sono rivolta al mio chirurgo di fiducia e lui, oltre alle cisti, ha scoperto un altro problema: io avevo già protesi al seno, avevo già fatto due interventi in passato per ingrandirlo, e avevo bisogno di una “revisione”, anche perché una delle protesi si era un po’ deformata. A quel punto mi sono detta: «Già che ci sono aumento il seno di un’altra misura, così sarò più bella’», ha concluso il volto noto della tv assai seguito su Instagram.

(Francesca Cipriani Instagram Foto Profilo Ufficiale)