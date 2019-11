L’ironia e lo spirito con cui ha affrontato Amici Celebrities nascondevano bene il mondo interiore di Francesca Manzini (e il non rapporto col padre), ‘esploso’ nell’intervista a Verissimo, in onda ieri sabato 9 novembre 2019. Amatissima imitatrice, Francesca scopre il suo talento fin da adolescente e lo porta avanti senza mai frequentare lezioni di recitazione. La passione innata la rende oggi una grande professionista ma la vita della Manzini non è solo sorrisi e acclamazioni. A cuore aperto di fronte a Silvia Toffanin, l’imitatrice mette da parte i ruoli e si apre sul privato, non sempre così facile.

Francesca Manzini padre, affermazioni dure nell’intervista a cuore aperto

«Sono stata anoressica per 3 mesi e mezzo – ha confessato la Manzini nel salotto di Verissimo – e subito dopo sono entrata in bulimia per 6 anni. E la mia voce è dovuta proprio al reflusso. In questi 6 anni – ha approfondito dunque Francesca – sono stata da sola. Ero una vagabonda, ho frequentato gente brutta, mi sono lasciata andare. Bevevo un po’ di più e oltre all’alcol c’erano anche altre cose. Ma ne sono uscita da sola, guardandomi e ascoltandomi. Arrivi al limite di un baratro, ma l’istinto di sopravvivenza ti fa risvegliare». Un abisso profondo quello dell’imitatrice che non ha esitato a far brutti pensieri: «Ho pensato ad un gesto estremo», ha confessato in lacrime.

«Io per te sono stata sempre un fallimento… ma guarda cosa hai creato»

Figlia di uno dei dirigenti della Società Sportiva Lazio, Francesca – nel periodo buio – non ha potuto contare sull’affetto dei genitori, per i quali riserva affermazioni importanti. «Mio padre – dice – ha seguito la sua carriera, mia madre ha seguito la sua bellezza e la sua libertà. Non avevo esempi. Ma grazie alla loro incapacità hanno reso me capace di amare». Sul padre, in particolare, la Manzini si sofferma amaramente: «Ho vissuto il lutto di mio padre anche se è vivo. – ammette duramente – Lui mi ha visto sempre come un fallimento, ma io non lo odio». Ed è proprio a lui che si rivolge con lo sguardo in camera: «Io per te sono stata sempre un fallimento… ma guarda cosa hai creato, guarda cosa hai creato fuori», chiosa orgogliosa.

