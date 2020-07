Tempo di mare anche per Francesco Renga, ma la prova costume del cantante non è da dieci e lode. L’artista che si sta concedendo qualche giorno di relax in Sardegna con la sua compagna Diana è stato beccato dal settimanale ‘Chi’ diretto da Alfonso Signorini. Il 52enne di Udine è stato paparazzato dai fotografi sullo yacht di alcuni amici al largo di Porto Cervo. I due innamorati, che stanno insieme da ormai 5 anni, dapprima nuotano felici, poi si lasciano andare a dei bagni di sole. In una delle foto il cantante cerca di asciugare la folta chioma come meglio può. I ricci sono sempre gli stessi, ma la forma fisica non è smagliante. Sarà colpa della compagna che ha un ristorante? Il pezzo del settimanale fa quest’osservazione così ironica e “TgCom24” la rilancia sul sito, pubblicando alcune foto del servizio sensazionale.

Francesco Renga foto in Sardegna: irriconoscibile con la ‘panza’: quanto ha mangiato?

Francesco Renga in versione «tritone» in Sardegna. Il cantautore non è però in perfetta forma: le rotondità sono evidenti. Avrà mangiato troppo durante il periodo del lockdown? O la pancia è da attribuirsi al fatto che la sua Diana sia una ristoratrice? Forse entrambe le ipotesi. In questi anni Francesco Renga e Diana Poloni hanno voluto tenere lontano dal gossip la loro love story: sono anche poco attivi sui social proprio perché ci tengono alla propria privacy. Per questo le foto pubblicate sull’ultimo numero di ‘Chi’ sono ancora più esclusive: si tratta di immagini rubate. La complicità tra i due e alle stelle, è evidente: e magari alla Poloni le maniglie dell’amore di lui piacciono. Come dire “Omo de panza, omo de sostanza”…

Ambra Angiolini diceva di lui: «È sempre stato un uomo molto desiderato.. molto voluto»

Francesco Renga ha avuto una lunga relazione con l’attrice Ambra Angiolini, da cui ha avuto due figli. Una storia d’amore durata 11 anni finita nel novembre del 2015. Alla trasmissione ‘L’Intervista’ di Maurizio Costanzo, l’attrice romana ha confessato di essere oggi in buoni rapporti col cantante. Francesco Renga e Ambra Angiolini oggi sono «vicini di casa»: per il bene dei figli hanno cercato di mantenere un legame all’insegna del rispetto. Parlando dell’ex la 43enne ha detto: «Ero molto gelosa di Francesco Renga. È sempre stato un uomo molto desiderato, molto voluto». leggi anche —> Francesco Renga a Sanremo 2019: vita privata, carriera, canzone in gara