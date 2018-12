GF Vip 2018 vincitore: Walter Nudo trionfa in una finale emozionante

Walter Nudo ha vinto il GF Vip 2018. Una serata ricca di emozioni quella della finale del Grande Fratello Vip di quest’anno, condotta abilmente da Ilary Blasi. Al secondo posto nella classifica finale Andrea Mainardi, mentre la terza piazza è andata a Silvia Provvedi. Dopo l’eliminazione di Stefano Sala e della Provvedi a contendersi la vittoria sono Walter Nudo e Andrea Mainardi, che in questa avventura hanno cementato un’amicizia profonda, al punto che Andrea ha definito Walter “Il fratello che non ho mai avuto”. Poi il momento finale, davvero emozionante: i due finalisti sono in giardino, le luci si spengono si dirigono verso lo studio per il verdetto finale. Parte il “freeze” la Blasi svela al pubblico il nome del vincitore, ma non ai due contendenti. Il vincitore è Walter Nudo.

Chi ha vinto il Grande Fratello Vip ieri sera?

Walter Nudo è stato uno dei veri protagonisti di questa edizione, a dire il vero un po’ sottotono, del reality Mediaset. Durante la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, il vincitore dell’edizione 2018 ha esposto i propri sentimenti, durante un colloquio con Ilary Blasi e Alfonso Signorini, parlando della fine del matrimonio con Céline Mambour. Céline è la stilista francese che Walter Nudo ha sposato a Las Vegas nel 2010. La storia d’amore è terminata l’anno scorso dopo anni trascorsi insieme, pare, indimenticabili, tanto da lasciare un segno nel cuore di entrambi.

Chi è Walter Nudo vincitore del GF Vip 2018

Walter Nudo è un attore, conduttore, cantautore e karateka canadese naturalizzato italiano. È stato campione italiano di Kumitenella categoria dei 75 kg nel 1987 e campione italiano Endurance cat 3.5 d nel 2009. È nato a Montreal (in Canada) il 2 giugno 1970, sotto il segno zodiacale dei Gemelli. È alto 1.88 centimetri e pesa circa 80 kg.Capelli scuri, occhi verdi, sorriso smagliante, Walter Nudo ha conquistato il pubblico femminile nel lontano 2006 con la partecipazione a L’isola dei famosi.

Tutto sul Grande Fratello Vip