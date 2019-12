Giorgia Meloni, politica romana e leader di Fratelli di Italia, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un regalo che le è stato fatto da un ammiratore. «Grazie a Stefano per questo fantastico mosaico che ha realizzato per me», ha scritto la 42enne, che è stata anche Ministro per la gioventù nel quarto governo Berlusconi, la più giovane della storia repubblicana.

Giorgia Meloni Instagram, sorridente mostra regalo ricevuto

Il post di Giorgia Meloni sorridente col dono ricevuto ha ottenuto oltre 13mila. Lo scatto ha preso decine di commenti, alcuni positivi, altri non proprio al miele, anzi. Tra i complimenti dei follower si possono segnalare: «Meloni, coerenza e serietà, pregi rari da sempre…», «Fantastica immagine», «Bona stop…», «Grande Giorgia, sei unica e immensa», «Sei la donna politica più forte di Italia», «Lei è una signora in gamba, determinata e cortese», e ancora «Di gran gusto e precisione». In basso alla foto ci sono stati però commenti anche feroci: «Manca la tua foto al centro del mosaico, può servire per il cimitero…», «Tu non meriti quella fiamma buzz***a», «I famosi mosaici del ravennatevenaffanc**o», «Bella ca*ata, si abbina alla tua faccia da cialtrona, cazz**a», «Chissà il tempo che c’ha perso…». Insomma il web, come spesso accade quando si parla di esponenti appartenenti al mondo della politica, si è diviso… Si è scivolati in cattiverie gratuite.

La leader di “Fratelli di Italia” contro la vignetta di Vauro su Gesù e Bibbiano

Ieri, Giorgia Meloni ha attaccato Vauro Senesi per una vignetta dal titolo “A difesa del presepe”, in cui la leader di Fratelli di Italia è la Madonna e Matteo Salvini è Giuseppe. Tra i due c’è Gesù bambino che tra le lacrime urla: «Mi sa che quest’anno chiedo asilo politico a Bibbiano». Sul suo profilo Twitter, ma anche Instagram, lei ha commentato così il disegno: «La satira è sempre legittima e sacrosanta, ma tentare di ridicolizzare uno scandalo che ha rovinato la vita di tanti genitori e bambini, per il semplice gusto di attaccarmi, è veramente qualcosa di ripugnante! Che pena».

