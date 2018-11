Giovanni Angiolini: età, peso, altezza, fidanzata, tutte le curiosità sul medico più sexy di Italia

Laureato in medicina a pieni voti, specializzato in ortopedia e traumatologia, con alle spalle master e convegni in giro per il mondo, il sardo Giovanni Angiolini è il medico più bello di Italia. Con un post su Instagram l’affascinante dottore è diventato nel giro di poco tempo una star, oltre ad essere eletto il dottore più sexy del Belpaese.

I mi piace sono subito saliti a più di 15mila e inutile dire che altrettanti sono stati i commenti, soprattutto del pubblico femminile. Alcuni di questi divertenti, ironici, del tipo: «Con un medico così i dolori bisognerebbe inventarli» oppure «Dottore credo che da oggi avrò molto mal di schiena non so come mai ma mi è appena iniziato». Il medico però resta coi piedi per terra e così ha replicato sul giornale sardo Casteddu Online: «Spero non vogliano davvero fratturarsi una gamba per farsi visitare da me, sennò le curerei e poi le manderei in Psichiatria!».

Giovanni Angiolini è un chirurgo nato a Sassari il 13 gennaio del 1981. Del segno del Capricorno, è alto 186 cm e pesa circa 80 kg. Esteticamente non ha nulla da invidiare a Raoul Bova: capelli scuri, occhi verdi, sorriso smagliante. Non è nuovo al mondo dello spettacolo: Giovanni Angiolini ha partecipato, infatti, nel 2015 al Grande Fratello. L’esperienza è durata poco: dopo soli 22 giorni per motivi di lavori il bel medico ha lasciato il gioco. È inutile dire che nella casa più spiata d’Italia Giovanni avesse già fatto strage di cuore: i fan del programma ricorderanno la sua relazione amorosa con Mary Falconieri. Tuttavia, quella al Gf non è stata la sua sola esperienza in tv: dopo varie ospitate in trasmissioni come Pomeriggio Cinque, oggi Giovanni Angiolini conduce Buonasera Dottore su TV2000. «L’utilizzo del mezzo televisivo e social mi dà l’opportunità di comunicare la mia attività lavorativa!» ha raccontato il giovane dottore, facendo capire che l’attività nel mondo dello spettacolo non intacca il suo lavoro di medico, semmai il contrario.

Sul fronte sentimentale gli sono stati attribuiti diversi flirt, tra cui quello con Giulia Salemi, concorrente del Grande Fratello Vip. Al momento però Giovanni Angiolini sarebbe impegnato con Nieves, una psicologa spagnola. Beh, come si può resistergli? Fisico statuario, barba curata e indubbiamente il camice aiuta … ha il suo perché.