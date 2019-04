Gruppo Sinergia presenta @LOG, il software per la gestione del magazzino

La rivoluzione digitale è ormai entrata nelle nostre, vite, nel nostro lavoro e in ogni ambito della nostra società. Ha cambiando radicalmente il mondo e ha innescato una reazione a catena che ha toccato ogni settore, soprattutto quello produttivo. La trasformazione digitale, dunque, è un fenomeno inarrestabile destinato a stravolgere ogni campo con nuovi strumenti innovativi e capaci si anticipare la domanda sempre più esigente di un mercato in continuo mutamento.

La società veronese Gruppo Sinergia è impegnata da oltre 10 anni nel fornire i supporti adeguati alle aziende del business online integrando customer service, logistica integrata e digital analytcs per un’offerta capace di lavorare per il successo e la sostenibilità di ogni iniziativa eCommerce. La compagnia ha fatto della professionalità e dell’affidabilità la sua filosofia aziendale affiancando i suoi importanti partner in percorsi di successo condiviso e strategie aziendali valide e che hanno mostrato i frutti nel corso degli anni.

“L’esperienza a fianco dei nostri partner e clienti ci ha permesso di sintetizzare le loro necessità in un prodotto innovativo, versatile e che accresce la produttività in modo intelligente e sostenibile. Il frutto è @LOG, un software di gestione magazzino che trasforma il modo tradizionale e farraginoso di concepire il lavoro e l’organizzazione nella logistica digitale”.

@LOG, dunque, è la risposta del Gruppo Sinergia alle necessità delle aziende immerse nel mercato globale, nelle sfide innovative che impone la ricerca tecnologica e nella corsa per rimanere competitivi in un contesto in costante cambiamento. Il nuovo prodotto del Gruppo Sinergia potrebbe essere rappresentato dalle parole dei vertici aziendali: “Maggior produttività, maggior coordinamento e maggior flessibilità”. In effetti il nuovo software è un passo in avanti nello sviluppo della logistica e nel suo passaggio dal tradizionale al digitale.

Il software è pensato specificamente per ottimizzare la produttività di una azienda migliorando anche la qualità del lavoro incidendo positivamente su gli ambienti che costituiscono le nostre aziende. Un solo programma gestionale per snellire le attività di magazzino, dal picking alla fatturazione permettendo una gestione dinamica delle allocazioni delle merci ed una visione sempre aggiornata sulle giacenze. Il software è stato pensato e sviluppato anche per adattarsi alle esigenze dei singoli settori che richiedono supporti differenti spesso assenti dai gestionali in commercio. Un eCommerce di abbigliamento o calzaturiero, ad esempio, necessitano di specifiche funzioni per la gestione di numeri e taglie e @LOG risponde proprio a queste particolari situazioni mostrando anche la filosofia che ha mosso il progetto del gruppo Sinergia orientato al dare risposte concrete ai propri clienti.

@LOG è compatibile con i principali software di gestione amministrativa e integra un potente sistema di fatturazione per quelle aziende che vogliono gestire tutto il loro business in un solo applicativo. È importante sottolineare che questo gestionale è stato concepito anche per il supporto a società di medie e grandi dimensioni che hanno bisogno di gestire magazzini e sedi sparse per il mondo. Il software di Sinergia dà a queste aziende un potente strumento per avere una visione d’insieme del loro lavoro permettendo di ottimizzare risorse umane e strategiche al meglio.

“Abbiamo testato a lungo la validità di questo prodotto e ci siamo convinti a proporlo a tutte le imprese della logistica e dell’e-commerce che desiderano affrontare da protagonisti i nuovi orizzonti della sfida digitale”. La sfida della logistica digitale, dunque, è stata accolta dal Gruppo Sinergia che ha investito, e investirà sempre più, nell’evoluzione dei sistemi di logistica tradizionale per rendere più competitive le aziende dei nostri partner e di questo paese. La loro crescita rappresenta il nostro successo.

Per maggiori informazioni:

Gruppo Sinergia – grupposinergia.net