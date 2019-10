Hoara Borselli: età, figli, carriera e vita privata, tutto sulla modella

in

Hoara Borselli è una famosa modella e attrice, anche se non le piace essere definita così, italiana. Oggi, 22 ottobre 2019, è stata ospite del programma di Caterina Balivo, Vieni da me, e ha raccontato tanti aneddoti sulla sua vita e sulla sua carriera. La storia di Hoara è iniziata quasi per gioco grazie a sua sorella.

Hoara Borselli: gli inizi della carriera

La bella Hoara Borselli è nata il 9 giugno 1976 a Viareggio. La madre le ha sempre raccontato che il suo nome viene da un romanzo, ma quale sia questo libro rimane un mistero. La modella sospetta che in realtà si tratti di Via col vento e della protagonista Rossella O’Hara.

La sua carriera è iniziata nel 1992 quasi per scherzo: «La prima esperienza televisiva è stata con Gerry Scotti. Ero giovanissima ed è stato un caso, perché tutto avrei pensato di poter fare tranne la tv. Mia sorella inviò una foto per partecipare a Festivalbar e da lì è partito tutto». Riesce a vincere il concorso del Festivalbar e da quel momento diventa un vero e proprio personaggio televisivo. Prima modella, poi conduttrice televisiva, fino a diventare attrice. «Non ho pensato nemmeno di fare l’attrice. Sono state fiction legate al successo del momento. Diciamo che sono stata prestata alla recitazione per un periodo», racconta Hoara.

Vita privata e cosa fa ora

Insomma, non si è mai sentita una vera e propria attrice ma ha partecipato a diversi film. Tra le altre fiction tv in cui ha recitato, ricordiamo: la serie tv Grandi domani e la miniserie tv Provaci ancora prof 2 (2007), diretta da Rossella Izzo e andata in onda su Rai Uno.

Nell’inverno del 2005 vince la prima edizione di Ballando con le stelle, in coppia con il maestro Simone Di Pasquale. Dopo tanti lavori tra cinema e teatro, ora Hoara interviene come opinionista nelle trasmissioni Non è l’Arena di Massimo Giletti e Quarta Repubblica di Nicola Porro.

Nella sua vita privata dopo una relazione con il calciatore Walter Zenga ha conosciuto Antonello Costigliola con il quale si è sposata il 10 giugno del 2009 e dal quale ha avuto due figli Daniel e Margot, nati rispettivamente il 19 settembre 2009 e il 19 settembre 2019.