Lutto nel mondo dell’informazione. È morta a soli 58 anni Ida Colucci, giornalista ed ex direttrice del Tg2 che da tempo stava lottando contro una malattia. Una lunga gavetta la sua: un passato dapprima come cronista parlamentare, ruolo che le aveva consentito di seguire nello specifico l’attività del governo Berlusconi, poi da vicedirettrice per il telegiornale della seconda rete.

Era nata a Roma, ma era originaria di Sant’Angelo all’Esca. Una carriera la sua iniziata tanto tempo fa presso l’agenzia di stampa Asca, poi il lavoro per la Nuova Ecologia e Legambiente. Ida Colucci ha fatto il suo ingresso in Rai nel 1991, al Giornale Radio, per passare poi al Tg2, di cui è diventata inviata nel 2005, in seguito vicedirettrice fino dal 2009 al 2016. Il 4 agosto 2016 l’allora amministratore delegato della Rai, Antonio Campo Dall’Orto, ha scelto di nominarla direttrice del telegiornale della seconda rete: ed è subentrata così a Marcello Masi. Un incarico importante, che ha mantenuto fino al 2018. Secondo fonti Rai la giornalista era malata da tempo.

