Irina Shayk Instagram, maglietta trasparente 'esplosiva': «Anche lo specchio non ha retto»

Super modella russa, Irina Shayk è considerata tra le donne più belle del mondo e il seguito impressionante su Instagram ne è un’assoluta conferma: oltre 12 milioni e 900 mila followers in trepidante attesa di un nuovo, esaltante scatto della trentatreenne di Emanželinsk. D’altra parte Irina, tra shooting di moda e selfie più ‘casalinghi’, non manca di tenere alta l’attenzione sul proprio conto. Altro tipo di interesse rispetto a quello che qualche mese fa l’ha vista al centro della rottura con il marito Bradley Cooper e che la super top vorrebbe proprio lasciarsi alle spalle.

Irina Shayk Instagram, cuori infranti e non solo…

Stando ai tabloid americani, in effetti, tra l’attore statunitense e la modella russa non ci sarebbero più rapporti, se non per la custodia della figlia. Sebbene abbiano subito trovato un accordo per il bene di Lea, è notizia di qualche giorno fa che i due si eviterebbero ben volentieri. «Stanno facendo di tutto per evitarsi, ad ogni costo», si legge sui giornali d’oltreoceano. Non solo, pare che i motivi della rottura siano da ricercarsi nel desiderio di libertà da parte di Irina. Ma sarà davvero così? Nell’ultimo post Instagram qualcuno non ha potuto far a meno di notare un anello all’anulare della Shayk. Che sia l’indizio di una nuova frequentazione… Intanto la modella continua a infrangere cuori, e non solo…

“Sette anni di sfiga di vetro rotto e non sentirli”

In uno spettacolare selfie con tanto di maglietta trasparente a far intuire le grazie ‘velate’ sotto, la Shayk si immortala innanzi ad uno specchio rotto. La ‘deflagrazione’ di sensualità e bellezza è tanta che anche lo specchio non riesce a reggere il colpo. “Miiiiiii lo specchio è esploso, cosa ha riflesso di così esplosivo?”, “Povero specchio, quella vista era troppo ‘tagliente’ per lui”. Oppure, “Lo specchio non ha potuto sopportare, si è rotto”. Non può mancare, poi, un briciolo di superstizione: “Cambia quello specchio, sette anni di sfortuna”, “Porta sfortuna guardare in uno specchio rotto”. Ma anche: “7 anni di sfiga di vetro rotto e non sentirli”, “Bella anche in uno specchio rotto”, “Mamma mia vabbuò”, “Bomba”, “Bella bella, magnifica”, “Sei spettacolare”. Infine una curiosità: “Cos’è quell’immagine dietro di te?”.

