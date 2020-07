L’amicizia di Jane Alexander e Benedetta Mazza è più che mai solida. Finita l’esperienza al Grande Fratello Vip, le due non si sono perse di vista. Come appare chiaro su Instagram l’ex cattiva di ‘Elisa di Rivombrosa’ e la conduttrice trentenne originaria di Parma hanno trascorso qualche giorno insieme a Rapallo, concedendosi ore all’insegna del relax, svago e divertimento. Amiche inseparabili, unite più che mai. L’ultima foto mostra le due al letto in accappatoio pronte per gustare la prima colazione. Uno scatto mattutino che ha fatto sognare i fan, che si sono dati un gran da fare in grandi commenti e apprezzamenti.

Jane Alexander foto a letto con Benedetta Mazza, colazione in accappatoio: «Posso venire anch’io?»

«Stare con Benny è sempre un regalo. Abbiamo scelto di farci tre giorni di relax, tre giorni io e lei, sole. Per raccontarci, come fanno le amiche, ridendo tanto e facendoci coccolare da tutti qui», si legge nella didascalia che fa da corredo all’ultima foto pubblicata sul profilo Instagram di Jane Alexander. E ancora: «Cosa voglio di più dalla vita? Un’altra vacanza così con @benedettamazza. Benny, ci stai? Torniamo? Ps. Colazione Top». E anche i fan hanno trovato elettrizzante il risveglio. In basso alla foto oltre quasi 5mila mi piace e centinaia di complimenti: «Ah belle! Fortunate entrambe ad avere trovato questa bella amicizia», ha scritto un follower; «Splendide e affascinanti», ha aggiunto un fan; «Autentica amicizia! Che belle! Buon caffè», ha chiosato un utente. E ancora: «Siete meravigliose», «Gemelle diverse», «Posso venire anche io?», «Io Sandra e Raimondo me li ricordavo diversi», «Quanta bellezza», per citarne qualcun altro.

Un’amicizia solida: si vogliono tanto bene

Jane Alexander e Benedetta Mazza insieme a letto in accappatoio. Le due amiche in forma pazzesca e super sorridenti. I fan hanno apprezzato la foto, anche se qualche utente ha manifestato qualche perplessità: «Io la vedo tanto falsa… un mio parere però». Immediata la replica dell’attrice di origini inglesi: «Ognuno di noi ha diritto al proprio parere, ma giudicare qualcuno senza averci mai nemmeno parlato, onestamente lo trovo un passatempo poco edificante».

(Jane Alexander Instagram Foto Profilo Ufficiale)