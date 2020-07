Vacanza o no, una cosa è importante: allenarsi sempre e Jori Delli trasmette questo concetto ai suoi fan con una foto bollente. Il suo profilo Instagram cresce ogni giorno di più, tant’è che siamo già a quasi 300mila followers. Merito della simpatia dell’influencer e ovviamente delle foto piccante che condivide, il suo ultimo post è tra questi. Jori Delli è il volto più recente di Sportitalia, ma di lei non si sa ancora molto. Sappiamo che è una studentessa di ingegneria a Torino e che ha un fidanzato, purtroppo per i suoi fan. La ragazza è ancora avvolta nel mistero, ma il pubblico è comunque pazzo di lei.

Jori Delli e il suo ultimo post

Jori Delli è una giornalista sportiva di origine albanese, da qui il suo nome un po’ insolito, che vive a Parma. Divisa tra Lombardia e Piemonte da un’altra passione: ingegneria. Insomma, l’influencer non è solo un bel faccino ma è anche una ragazza con la testa sulle spalle. Fisico mozzafiato e un’intelligenza sopraffina, queste caratteristiche le permettono di essere una giornalista di tutto rispetto e allo stesso tempo anche una modella e un’influencer. In queste ore attraverso le sue stories Jori ha raccontato ai followers il suo prossimo viaggio. Proprio oggi ha preso l’aereo con suo fratello per raggiungere i propri genitori.

L’allenamento e i commenti dei fan

Stories curiose, ma è il suo post a lasciare tutti senza fiato. “Monday motivation”, è la didascalia della sua foto. Sono un paio di scatti di lei in palestra. Leggins attillati e reggiseno sportivo che non riesce a contenere il suo abbondante seno. La scollatura esagerata è la vera protagonista della foto. Sono rimasti tutti a bocca aperta di fronte a tanta bellezza. Non ci sorprende che in poco tempo il post abbia collezionato un gran numero di like e commenti di apprezzamento. “E’ incredibile come resti umile e autoironica nonostante la popolarità”; “Sei davvero stupenda”; “Sei una macchina da guerra”; “La più bella del mondo”; “Davvero meravigliosa”; “Sei sempre la più bella e in forma perfetta“.leggi anche l’articolo —> Mercedesz Henger fisico strabiliante, lato B perfetto ‘coperto’ solo dalla sabbia: «Marmo di Carrara»