Justine Mattera in trikini bianco trasparente, la modella è sempre più hot. C’è poi un’altra recente foto su Instagram dove è ritratta di spalle e la zip posteriore della tutta si apre … L’ennesima provocazione social è servita! A pochi giorni dalla foto che inquadrava in primo piano il suo lato B esplosivo in perizoma, ecco un altro gioco di seduzione.

Justine Mattera in trikini bianco trasparente: capezzoli turgidi e nudità pazzesche

Con il suo fisico statuario valorizzato da costumi da bagno sexy ed eleganti, la modella statunitense pubblicizza le location delle sue vacanze e spesso luoghi incantevoli dei suoi shooting fotografici. Ed eccola splendere con un trikini bianco indosso, che copre i seni con due fasce che disegnano i suoi capezzoli turgidi. Sportiva, tonica, snella, sempre allegra e piccante. In ogni movenza e/o espressione. La svolta erotica sui social della Mattera è ormai consolidata, basti scorrere le immagini della sua galleria fotografica su Instagram. Una provocazione dietro l’altra.

Cartoline hot da Otranto: la sensualità della bella Justine è incontenibile

La foto, estremamente sensuale, è accompagnata da una lunga didascalia. Questa: “È uno dei miei posti preferiti nel mondo e ci torno ogni anno. ❤️

Il Resort LE CALE d’OTRANTO si trova in località Torre Santo Stefano, Otranto, in provincia di Lecce, nel magnifico Salento. È affacciato su una splendida Baia tra acque cristalline, palme e cipressi che toccano il cielo, in una terra ricca di storia e cultura. Una seconda caletta denominata Rada della Caréula, riservata, quasi intima, formata da piccole insenature e da una grotta (Grotta delle Pupe) è una piscina naturale dove la bellezza di questo angolo di Puglia raggiunge la sua apoteosi”. Replicano in tanti, ricoprendo la bella Justine di complimenti: “Sei una forza della natura!”, “Strepitosa”, ne sono solo alcuni esempi. Potrebbe interessarti anche —> Miriam Leone foto inedita con il fidanzato: eccola con il suo amore Paolo Carullo

(Tutte le foto son tratte dal profilo Instagram ufficiale di Justine Mattera)