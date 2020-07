La bellissima Justine Mattera ha scelto come meta delle sue vacanze l’Italia e precisamente la meravigliosa Puglia. La showgirl ha deciso così di rilassarsi presso Le Cale d’Otranto insieme a tutta la sua famiglia. Tra uno scatto e l’altro con i suoi figli, l’affascinate Justine ha pensato bene di sconvolgere i suoi followers con un suo scatto in bianco e nero decisamente bollente. L’ultimo post in bikini di Justine Mattera su Instagram ha causato diversi capogiri ai suoi ammiratori. Impossibile ignorare tanta seduzione. Lo scatto è pasciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato invaso da una marea di like e commenti.

Justine Mattera Instagram: il costume bianco è sgambatissimo

Non c’è nulla da fare, una delle regine di Instagram è Justine Mattera. La showgirl sa come catturare l’attenzione dei suoi followers. Ogni volta le basta poco per risultare irresistibile ai loro occhi, come nel caso del suo ultimo post. Nello scatto in bianco e nero è stata immortalata con indosso un costume intero super scollato e sgambato. Un’immagine di pura seduzione che ha regalato ottimi spunti alla fervida immaginazione dei suoi ammiratori. Il suo décolleté sembra voler esplodere da un momento all’altro. La sua espressione, poi, con lo sguardo rivolto verso l’orizzonte, ha reso ancora più accattivante l’intera foto. Infine, Justine ha descritto così il post: «I may never take this Swimsuit off (Non potrei mai togliermi questo costume da bagno)».

La reazione dei followers

Justine Mattera con il suo ultimo post su Instagram ha letteralmente scatenato l’immaginazione dei followers. Un fan, dopo aver osservato bene la foto, ha commentato: «C’è poco da dire su questa foto… sempre elegante e mai fuori luogo» e un altro ha aggiunto: «Vorrei comprare questa foto per fare un poster da appendere nella mia stanza». Un follower, perdutamente innamorato, le ha detto: «La più bella di tutte, questa foto è top!» In molti le hanno detto: «Stupenda, attraente e sexy!» Infine, un fan ha concluso scrivendo: «Cara Justine la classe è classe è inutile discuterne e tu ne hai da vendere… Sei perfetta!» >>Altri Gossip

