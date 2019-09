Lanzo Torinese incidente stradale: auto contro ambulanza, un morto

Sabato nero per il Piemonte. Ieri, 14 settembre 2019, è avvenuto un altro grave incidente a Lanzo Torinese. Un auto si è scontrata contro un’ambulanza, nell’impatto l’uomo al volante dell’auto è deceduto. Sul posto è tempestivamente intervenuto il personale sanitario, ma non c’è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso. Non si sanno ancora le cause che hanno provato l’incidente, potrebbe trattarsi di un malore.

Lanzo Torinese incidente: le dinamiche

E’ stato un sabato davvero terribile per tutto il Piemonte. Tutta la regione è stata avvolta da una serie di incidenti mortali. Uno degli ultimi è quello a Lanzo Torinese. Una Peugeot 307 si è scontrata contro un’ambulanza. L’uomo che guidava l’auto è morto nell’impatto. Si trattava di Cesare Arnoffi di 74, residente a Mathi. Feriti in modo lieve le tre persone dell’equipaggio che si trovavano a bordo dell’ambulanza, trasportate all’ospedale di Ciriè per controlli. L’uomo era un pensionato, ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro l’ambulanza. E’ probabile che sia stato colto da un malore poco prima dello scontro. L’incidente è avvenuto in via Torino, a Lanzo, lungo la strada provinciale 2.

Quattro incidenti mortali in un giorno

Oltre questo incidente nella stessa giornata e nella stessa zona sono avvenuti altri tragici incidenti. Il primo incidente a Fontaneto d’Agogna. Nello scontro tra due auto uno dei passeggeri è morto, un altro è rimasto ferito in modo grave. Poco dopo una motociclista di 29 anni ha perso la vita a Cuneo nel tunnel ella Est-Ovest. La motociclista, in sella alla sua Kawasaki, ha sbattuto violentemente contro le protezioni laterali della galleria e l’urto non le ha lasciato scampo. L’ultima sciagura nel pomeriggio, con una vittima e cinque feriti nello scontro tra due auto sulla strada tra Cavour e Villafranca Piemonte, nel Pinerolese. Il ferito più grave, un ottantenne, è stato portato con l’Elisoccorso al Cto di Torino; gli altri quattro feriti agli ospedali di Pinerolo e Savigliano.