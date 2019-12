in Gossip Laura Ravetto Instagram, ammaliante in versione “scolaretta”: «Molto sensuale» scritto da Oriana Cantini

Tra le donne della politica italiana più sensuali c’è senza dubbio Laura Ravetto, deputata di Forza Italia, classe 1971. Sul suo profilo Instagram, che vanta un seguito di oltre 10mila follower, l’avvocatessa originaria di Cuneo, ha pubblicato qualche ora fa uno scatto audace che ha fatto impazzire molti dei suoi ammiratori.

La foto in questione ritrae Laura Ravetto in magnifica forma. Sorridente, la 48enne indossa un maglioncino attillato grigio, una mini gonna a balze nera e un paio di stivali della stessa tinta. Capelli lunghi e fisico longilineo per la deputata, che dimostra meno degli anni che ha. L’outfit molto intrigante, giovanile per certi versi, ha suscitato l’interesse di parecchi utenti, che si sono lasciati andare a commenti di ogni tipo. «Stupenda», ha scritto un fan; «Wow…», ha postato un altro; «Super Laura» ha chiosato un follower. E ancora: «Voto mille, tanto stile», «Che bella che sei», «Sexy», «Lei è davvero una ragazzina…», «Molto carina e sensuale, complimenti!», solo per citarne alcuni. Con ironia un utente ha scritto: «Pronta per la scuola?», una domanda a cui Laura Ravetto ha replicato con altrettanto humour: «Magari toglietemi 29 anni!». Il carattere non le manca.

È sposata dal 2016 con l’ex deputato del Pd Dario Ginefra

Laura Ravetto si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Prima di entrare in politica ha lavorato come direttore affari legali presso la consociata italiana della multinazionale farmaceutica Schering Plough. Alle elezioni politiche del 2006 è stata eletta alla Camera dei Deputati, nelle liste di Forza Italia nella circoscrizione Lombardia 1. Il 1º marzo 2010 è stata nominata Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento del Governo Berlusconi IV, fino al 16 novembre 2011. Alle elezioni del 2013 è stata rieletta deputata per il PdL nella circoscrizione Lombardia 2. In seguito con la sospensione delle attività del Popolo della Libertà, ha aderito a Forza Italia. Il 6 ottobre del 2019 è stata nominata responsabile del dipartimento immigrazione del partito. Sentimentalmente è legata Dario Ginefra, ex deputato del Partito Democratico. La coppia è sposata dal 2016: a celebrare le nozze Walter Veltroni. Laura Ravetto è diventata madre a 47 anni, nel 2018. La sua bimba si chiama Clarissa Delfina.

(Foto Instagram Profilo Ufficiale Laura Ravetto)