Proprio mentre va in onda Una moglie bellissima il profilo Instagram di Laura Torrisi viene inondato di complimenti e manifestazioni d’affetto calorosissime: oggi come ieri l’attrice – siciliana di nascita, toscana d’adozione – scatena emozioni indescrivibili ad ogni frame o post social che sia. Come l’ultimo, per esempio, in cui sensualissima e ironica fornisce una fotografia di vita quotidiana, in cui l’apparenza di Instagram si scontra necessariamente con la realtà. Piuttosto ‘pratica’, Laura d’altronde non manca mai di condurre i followers nella sua normalità.

Laura Torrisi oggi: in procinto di addentare l’uva è un concentrato di sensualità

Rinnovano ancora una volta la loro preferenza gli utenti del social, confermando ammirazione e plauso mentre con un occhio alla tv spulciano l’account Instagram della Torrisi. Che dal canto suo fornisce un doppio scatto in modalità “Instagram VS realtà”. “E dove sta la differenza?? – chiedono i followers – sempre bellissima sei!”. Forse, dicono, anche più bella nell’immagine al naturale. “Emblema della bellezza”, la Torrisi posa su un divano intenta ad addentare un grappolo di uva. Sguardo accattivante e scollatura da urlo rendono le immagini una vera e propria calamita da cui è difficile distogliere lo sguardo.

“I tuoi post e foto sono pura ispirazione”

L'avvenenza di Laura esplode nel vestito colorato. "Già so – scrive qualcuno ancor prima di sfogliare le fotografie – che nessuna delle due versioni è alla mia portata", "Apperò", "Complimenti davvero, per la tua bravura, la tua classe, la tua genuinità". "Realtà tutta la vita", prediligono dunque. "Elegante, raffinata, sensuale, affascinante: – ogni dettaglio stuzzica – seno magnifico, splendido… piedi belli, sexy, da baciare e coccolare". "Stupenda dalla testa ai piedi", confermano, "Sei eccezionale sempre", "I tuoi post e foto sono pura ispirazione". Naturalmente bella, Laura non necessita di trucco e pose: "Tu sei speciale… – sottolineano ancora – unica. E stai bene con qualsiasi look. Bellissima fuori e soprattutto dentro, anima pura". Focalizzandosi più sull'esterno: "Che belle zizzeeeee italiane".