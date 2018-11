Lavorare in Facile.it: il portale web è alla ricerca di personale in Emilia Romagna, Lombardia, Liguria

Facile.it offre nuove opportunità di lavoro e le ricerche di personale in questo momento sono attive in Emilia Romagna, Lombardia e Liguria. Facile.it è conosciuto in tutta Italia per essere un portale online accessibile a tutti che confronta le migliori offerte finanziarie ed assicurative presenti sul mercato. Compara i costi di mutui, prestiti, assicurazioni, conti, carte, adsl e anche le tariffe di luce, acqua e gas, fino a scovarne il prezzo più basso. Vanta una rete di utenza vastissima, con oltre 3 milioni di fruitori, più di 250 collaboratori e 10 punti vendita sparsi per l’Italia. Nato nel 2008, proprietà di Facile.it SpA, con base a Milano, risulta essere tra le web company più influenti in questo settore e sta reclutando personale per ampliare il proprio organico.

Facile.it, una politica aziendale giovane ed orientata al benessere

L’azienda si presenta come un ambiente dove è possibile maturare una notevole crescita sia in team che come singolo, inoltre è perfettamente in linea con una filosofia accattivante e proiettata al futuro, tipica delle web company, offre un ambiente lavorativo confortevole e curato sotto ogni aspetto, ponendo sempre il dipendente al centro, difatti Facile.it mette al servizio dei suoi collaboratori convenzioni con strutture mediche, centri fitness e trasporti pubblici, dotando la sede di Milano di un’area relax con comodissimi sofà, calcio balilla e ping pong, ottimi per scaricare lo stress accumulato durante un’intensa giornata lavorativa. Ma non è tutto,oltre ad un ricco buffet di frutta fresca biologica, a disposizione vi sono anche una nutrizionista ed un’osteopata per tutto lo staff.

Quali sono le figure professionali ricercate da Facile.it

Andiamo ad elencare insieme le figure ricercate da Facile.it:



REGGIO EMILIA: CONSULENTI COMMERCIALI IN STORE

Si richiedono esperienza pregressa in ambito commerciale, anche di breve durata, e domicilio in zona o disponibilità al trasferimento. E’ requisito preferibile, ma non indispensabile, la provenienza dal mondo BtoC nei settori assicurativo, luce / gas, telefonia o immobiliare.

MILANO: CONSULENTI TELEFONICI SETTORE PRESTITI

L’offerta di lavoro Facile.it è rivolta a persone con esperienza nel settore dei call center o in ambito commerciale. Devono saper comunicare in maniera efficace e possedere ottime capacità relazionali. Completano il profilo una buona padronanza dei principali strumenti informatici e la disponibilità al lavoro su turni dal lunedì al sabato, con orario full time.

MILANO: STAGE DIGITAL ACCOUNT ASSISTANT

Il tirocinante ha conseguito una laurea in discipline economiche. Ha attitudine al lavoro di squadra e spiccate doti di comunicazione e analisi. L’aver maturato esperienza in ambito digitale, e-commerce o assicurativo è considerato un plus.

MILANO: STAGE BUSINESS ANALYST

Lo stage Facile.it è rivolto a laureati in materie economiche, che abbiano conseguito il titolo di studio con una votazione minima di 105 / 110. Completano il profilo curiosità e ottime competenze analitiche. E’ gradito il possesso di esperienze di studio e / o lavoro all’ estero, e / o presso aziende a contatto con la tecnologia.

MILANO: CONSULENTE MUTUI

La risorsa ha maturato almeno 6 mesi di esperienza nel campo del credito al consumo e dei finanziamenti. E’ iscritta all’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM), in qualità di collaboratore di società di mediazione o agente in attività finanziaria. Possiede ottime capacità commerciali, di consulenza, di relazione e di ascolto, e conosce bene le logiche di vendita.

SAVONA, PIACENZA, GENOVA, PARMA, REGGIO EMILIA: CONSULENTI ASSICURATIVI

I candidati ideali sono diplomati e possiedono spiccate doti comunicative. Sono fortemente orientati agli obiettivi e, preferibilmente, hanno esperienza in ambito assicurativo o commerciale.

PIACENZA, MILANO, SAVONA: ADDETTI VENDITA / SALES ASSISTANT

Per i negozi Facile.it si ricercano diplomati, con esperienza pregressa nel settore assicurativo o retail. Devono essere disponibili lavorare su turni, con orario part time, dal lunedì al sabato. Richiesti anche orientamento agli obiettivi, ottima attitudine alla vendita e spiccate capacità di relazione, comunicazione e adattamento al cliente.

Come candidarsi

Il reclutamento avviene online, tramite LinkedIn.com, oppure sul loro sito Facile.it tramite la sezione dedicata. In quest’ultimo caso ci si dovrà sottoporre alla compilazione di un simil CV che verrà caricato presso il loro database e vagliato da chi di dovere. La candidatura può essere orientata ad una delle proposte lavorative stilate dall’azienda oppure può essere una candidatura spontanea.

