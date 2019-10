Il maltempo mette in ginocchio la Liguria: le abbondanti precipitazioni cadute nella notte fino a stamattina, martedì 15 ottobre 2019, hanno diviso in due la città di Genova. Tra frane e sottopassi allagati, le segnalazioni giunte alla centrale operativa del Comune evidenziano una situazione davvero critica. Chiuse al traffico via Ronchi e via Simone Pacoret De Saint Bon. Difficoltà anche in Valpolcevera e tra Pegli e Sestri. Disagi sul fronte del trasporto pubblico per cui le linee 1, 63 e 7 – come segnalato da Amt – subiranno delle deviazioni. Cancellazioni e ritardi fino a 90 minuti riguarderanno la linea ferroviaria; Trenitalia ha pertanto annunciato: «Forti rallentamenti tra Voltri e Cogoleto a causa sede ferroviaria allagata e conseguente guasto agli impianti di circolazione». Il traffico «avviene su un binario anziché due con ritardi fino a un’ora e mezza e possibili cancellazioni». Attivato un servizio bus integrativo tra Genova e Savona.

Liguria maltempo, permane l’allerta nelle prossime ore

L’Arpal, Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure, ha diramato un bollettino per fare un punto sulla situazione maltempo in Liguria: «Nelle ultime 4 ore – si legge – una linea di instabilità localizzata nella zona tra tra Genova e Savona ha favorito la formazione di celle temporalesche con precipitazioni persistenti di intensità fino a molto forte (Genova Pegli 78 mm/h). Tra i corsi d’acqua monitorati sono stati registrati innalzamenti repentini dei livelli idrometrici nel centro ponente, con superamento della soglia di piene rive del rio Leira a Molinetto e del torrente Stura a Campoligure. Si sono inoltre verificati allagamenti tra Cogoleto e il ponente genovese. La stazionarietà dei fenomeni conferma uno scenario di criticità nelle prossime ore». Rimane dunque l’allerta e resta pertanto attiva la sala di emergenza della Protezione Civile del Comune di Genova. Attivo anche il numero verde 800177797. Sarà allerta arancione fino alle 15 di oggi, martedì 15 ottobre, e poi gialla fino alle 18 su tutta la regione tranne la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa. Restano chiuse le scuole nei municipi Ponente e Medio Ponente.

Arenzano, voragine e allagamenti: difficoltà nel raggiungere l’autostrada

Il maltempo in Liguria non ha risparmiato nemmeno Arenzano: una voragine in via Manni e diversi allagamenti nelle strade di tutto il territorio hanno spinto la protezione civile ad avvisare i cittadini tramite messaggi su Telegram, segnalando le criticità e invitando la popolazione ad evitare gli spostamenti. Allagamenti sparsi anche in prossimità dell’autostrada che diventa dunque difficilmente raggiungibile.

