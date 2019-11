L’ultima puntata di Live non è la D’Urso, andata in onda ieri sera, lunedì 11 novembre 2019, è stata dedicata agli scandali sessuali nel mondo della Chiesa. Clima incandescente in studio: da un lato chi accusa i suoi rappresentanti di praticare abusi sui minori, dall’altro chi difende. L’acceso dibattito ha portato persino ad uno scontro diretto tra la padrona di Casa Barbara D’Urso e il giornalista e conduttore Paolo Brosio. Come riportato anche da “Leggo”, ad un certo punto”, questi, mentre si discuteva di preti che molestano bambini, avrebbe esclamato: «Chi se ne frega». Una frase choc, intollerabile, che ha richiesto l’intervento di Carmelita.

“Live non è la D’Urso”, preti che abusano di minori, Paolo Brosio: «Chi se ne frega»

Tutto è partito dallo scandalo della suora incinta, poi si è passati ad esempi concreti vissuti sulla pelle di alcuni ospiti invitati da Barbara D’Urso. Serena Grandi, ad esempio, ha rivelato che in passato, quando era poco più che una bambina, è stata costretta da un sacerdote a baciare un’altra compagna. La conduttrice ha voluto specificare che si tratta di un caso: non si può generalizzare. «Per paura dei preti i genitori non portano più i propri figli all’oratorio», ha detto Manuela Villa, che ha ricevuto il supporto di altri personaggi tv presenti in studio.«Chi se ne frega di questi casi, gli oratori sono pieni di gente per bene», ha sbottato Paolo Brosio, a cui hanno replicato Vladimir Luxuria ed Elenoire Casalegno: «È gravissimo quello che dici, è per gente che la pensa come te che dice chi se ne frega che anni dopo anni si nascondono soprusi su bambini e donne».

«Nemmeno io sono scema!», Barbara D’Urso furiosa

Ma non è finita qui. Volano stracci anche tra Barbara D’Urso e Paolo Brosio, che accusa la padrona di casa di aver architettato una puntata ad hoc per lettera fango sulla Chiesa. «Io non sono mica scemo! Ho capito il tuo gioco! Stai parlando solo delle cose negative!». Senza scomporsi la D’Urso ha risposto a tono: «Nemmeno io sono scema. Tu stai facendo un discorso fine a se stesso, portandolo completamente dalla tua parte. Io non sto parlando in generale e lo sai bene. Sono molto religiosa e giro sempre con un rosario!». Sul finale il colpo di grazia della conduttrice: «Brosio sei insopportabile, lo abbiamo detto dall’inizio che bisogna denunciare!».