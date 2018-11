Madre di tre figli scomparsa in Veneto: Teresa Azzolin non dà sue notizie dal 13 novembre scorso. La famiglia è disperata e si è rivolta alle televisioni per lanciare i suoi appelli ed invitare chiunque veda la donna a mettersi immediatamente in contatto con i carabinieri.

Teresa: esce per fare la spesa ma non torna più a casa

Secondo quanto riferito dai familiari, la donna, 54enne residente a Carmignano di Brenta, si è allontanata da casa martedì scorso dicendo “Vado al lavoro e poi al market”. Non ha più fatto rientro. “Mamma, ti prego, torna a casa. Qualunque problema non preoccuparti, lo si risolve insieme. Noi siamo qui e ti aspettiamo”, queste le parole della figlia di Anna, affranta e visibilmente provata. Quello della donna è stato un allontanamento volontario? La famiglia avrebbe ricevuto una lettera con su scritto “Non cercatemi più”, tuttavia non si ha certezza che sia stata Teresa a scriverla.

Teresa Azzolin: la scheda di chi l’ha visto?

Sesso:F

Età:54 (al momento della scomparsa)

Statura:165

Occhi:castani

Capelli:brizzolati

Abbigliamento:un giubbino marrone chiaro, pantaloni neri, scarpe nere. Ha con se’ una borsa nera

Scomparso da:Carmignano di Brenta (Padova)

Data della scomparsa:13/11/2018

Data pubblicazione:20/11/2018