Maltempo killer in Sicilia: 10 morti nel Palermitano, disperso un 40enne. Nella serata di ieri è esondato il fiume Milicia a Casteldaccia; acqua e fango non hanno lasciato scampo a due famiglie che si apprestavano a cenare insieme in un casolare di campagna a Casteldaccia, in provincia di Palermo. Da Palermo si erano trasferite lì nei giorni scorsi per festeggiare insieme il lungo ponte di Ognissanti. Nove persone sono state inghiottite dalla forza dell’acqua e dei detriti, tra loro ci sono donne e due bambini. L’acqua in pochi istanti avrebbe invaso l’abitazione raggiungendo il soffitto.

Maltempo nel Palermitano: medico 40enne disperso a Corleone

Il fiume, dalla piccola portata, sarebbe esondato dopo le intense precipitazioni delle ultime ore, finora non aveva mai dato problemi alle abitazioni limitrofe. A Vicari è stato recuperato il corpo senza vita di un uomo che risultava disperso: si tratterebbe di Alessandro Scavone, titolare del distributore di carburanti. L’auto su cui viaggiava è stata investita dall’acqua esondata dal fiume San Leonardo. Vi sarebbe anche un altro disperso a Corleone, Giuseppe Liotta, medico 40enne.

Casteldaccia: tre persone sopravvissute all’alluvione

I Vigili del fuoco, i Carabinieri, la Protezione civile e i sanitari del 118 sono subito accorsi sul posto ed hanno dato aiuto ad altre tre persone che si erano messe in salvo. A dare l’allarme con il cellulare sarebbe stata una di loro, rimasta fuori dalla casa e salvatasi aggrappandosi a un albero quando l’abitazione è stata travolta dall’acqua. Si apprende dal TGR Sicilia che “Le vittime sono i bambini Rachele Giordano, di un anno e Francesco Rugò di 3 anni. E poi il fratello di Rachele, Federico Giordano, 15 anni; la madre Stefania Catanzaro, 32; il nonno Antonino Giordano,65, e la moglie Matilde Comito di 57. Ed altri due figli della coppia Marco Giordano, 32, e la sorella Monia di 40. E poi l’ultima vittima, Nunzia Flamia 65 anni”.