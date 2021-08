Gli abitanti di Treviglio, nel bergamasco, nella giornata di ieri lunedì 16 agosto 2021 hanno vissuto dieci minuti di terrore puro per via di un forte temporale con venti furiosi che attorno alle 19 ha divelto tetti e rotto finestre. Per fortuna non ci sono stati feriti. (Continua a leggere dopo la foto)

I temporali scuotono il Nord Italia

Mentre il Centro e il Sud Italia sono ancora cullate da temperature costantemente sopra i 30-31 gradi, la situazione meteorologica ha subito un cambiamento repentino nelle regioni settentrionali. I temporali violenti hanno scosso le regioni del Nord Italia, le più colpite la Lombardia e il Friuli Venezia Giulia.

In particolare la Lombardia ha subito enormi disagi alla viabilità in Valcamonica per via dell’esondazione dell’Oglio. Altrettanto grave la situazione nella provincia di Bergamo, dove venti estremamente forti hanno scosso la Bassa provocando danni a case e automobili.

Maltempo Treviglio, paura: volano tetti

Paura nel bergamasco, dove una violenta tempesta ha obbligato i residenti di Treviglio a vivere in un film apocalittico per ben 10 minuti. Un residente nella cittadina della Bassa racconta: “Sono stati 10 minuti lunghissimi oltre al rumore fortissimo, ho visto letteralmente volare intere parti di tetto provenienti da chissà dove”.

Un furioso temporale ha scosso la provincia di Bergamo. Particolarmente colpita è stata la frazione di Geronima, dove sono stati distrutti vetri e il vento ha divelto tetti, alberi e cartelli stradali. Si registrano inoltre delle cadute di tegole a Comun Nuovo, nella bassa pianura bergamasca.

Si contano innumerevoli danni materiali in tutta la zona della Bassa: macchine distrutte, tetti divelti e finestre andate in frantumi. Pesanti sono anche le ripercussioni per l’agricoltura, martoriata da delle forti grandinate. Fortunatamente, non ci sono feriti tra la popolazione, per loro solo una grande paura.

I vigili del fuoco sono intervenuti con rapidità ed efficienza in numerose zone della Bergamasca dopo le innumerevoli segnalazioni per allagamenti, alberi caduti e piccoli incendi.