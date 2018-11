McDonald’s offerte di lavoro: nuova apertura in Veneto, previste 50 assunzioni

McDonald’s, tra le più importanti realtà della ristorazione, colosso mondiale americano, la maggiore catena di fast food, è pronto a nuove assunzioni in Italia. McDonald’s aprirà, infatti, una nuova filiale a San Bonifacio, in provincia di Verona. Inutile dire che tale inaugurazione avrà un’ottima ricaduta a livello occupazionale in Veneto: previste più di 50 assunzioni.

McDonald’s nasce nel 1937 negli Stati Uniti e arrivato in Italia una quarantina d’anni dopo, nel 1985. Il primo fast food italiano viene aperto, pensate un po’, a Bolzano. Inutile dire che riscuote subito un importante successo. Oggi McDonald’s ha in Italia 560 ristoranti, 340 McDrive, 320 McCafè e 140 punti vendita affiliati. Vanta una media di 750mila clienti serviti ogni giorno e dà lavoro a più di 20mila dipendenti. Cifre da capogiro, da record!

A dare la notizia dell’apertura in provincia di Verona è il quotidiano Il Gazzettino.Le selezioni sono in corso e McDonald’s ha già pubblicato un annuncio per reclutare personale. Tra le figure professionali richieste: camerieri, addetti all’accoglienza dei clienti, e staff per la preparazione dei prodotti. Quali sono i requisiti per proporsi? Allora richiesti: un diploma e la residenza nella zona di riferimento. Il candidato ideale deve essere disposto a lavorare part time, effettuando turni giornalieri e notturni, anche durante i weekend e nei giorni festivi. Fondamentali anche l’entusiasmo, lo spirito di iniziativa, la capacità di adattarsi e di lavorare in gruppo.

Come dicevamo la campagna di recruiting è in corso ed è già possibile candidarsi per le assunzioni di McDonald’s a San Bonifacio. Chi volesse avere maggiori informazioni non deve fare altro che visitare la dedicata alle carriere (la sezione “Lavora con noi”) del Gruppo. Alla voce: “Crew San Bonifacio” troverete tutti i dettagli per candidarvi e potrete inviare il vostro curriculum vitae tramite l’apposito form online. Il termine ultimo per proporsi è il 30 novembre. In corso ci sono anche altre campagne di reclutamento: a Torino (19 novembre), Arese e Lainate (23 novembre), Reggio Emilia (9 dicembre) e a Milano (15 dicembre).