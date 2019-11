Meteo in tempo reale, il maltempo imperversa su buona parte d’Italia. Mentre il versante adriatico è sferzato da venti impetuosi di scirocco, sono le regioni di nordovest e tirreniche ad aver subito finora la conseguenze peggiori dalla seconda perturbazione del mese di novembre. In Liguria, colpita da nubifragi che hanno causato allagamenti, esondazioni e smottamenti per tutto il giorno, è allerta rossa fino alle 21. Preoccupazione in particolare sul Levante, dove si attende con apprensione la mareggiata. Anche in Toscana si sono registrati temporali di forte intensità in particolare a Firenze, Lucca e in tutta la Versilia. Una vera e propria bomba d’acqua ha invece colpito Roma.

Meteo in tempo reale, bomba d’acqua su Roma

Una bomba d’acqua ha colpito nel pomeriggio Roma. Più di 160 gli interventi dei Vigili del Fuoco effettuati da stamattina per il maltempo in città e in tutto l’hinterland per alberi caduti, allagamenti e soccorsi ad automobilisti bloccati nelle vetture. In Toscana, dove il maltempo imperversa da tutto il giorno, danni anche a Firenze: i Vigili del fuoco sono intervenuti a presso la Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, dove un fulmine si è abbattuto sul campanile danneggiando la parte alta della torre campanaria. Danni anche in Sardegna, in particolare per il forte vento.

#Sassari #3novembre, interventi dei #vigilidelfuoco in tutta la provincia per danni causati dal #maltempo. A Predda Niedda un capannone é stato scoperchiato dal vento, a Olmedo numerosi i prosciugamenti e il taglio di piante pericolanti pic.twitter.com/FzAUHJWl3Z — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 3, 2019

Meteo per le prossime ore: dove pioverà di più

Le prossime ore si annunciano all’insegna del maltempo, in particolare su Toscana, Lazio e Campania. Allerta arancione anche per la Calabria. Come dimostra la mappa che pubblichiamo qui sotto (modello Moloch GFS di Lamma Toscana), le precipitazioni saranno particolarmente copiose su Toscana centrale, zone interne e appenniniche di Lazio e Campania, costa tirrenica della Calabria. Venti impetuosi invece su Mar Ligure, Tirreno centrale e medio Adriatico, con conseguente rischio mareggiate (ultima immagine in basso, ndr).

Scrive il Dipartimento nazionale della Protezione Civile: “Domani, lunedì 4 novembre, è stata valutata allerta arancione sui bacini marittimi di Levante, in Liguria e su parte di Emilia-Romagna e Calabria. Allerta gialla in Veneto, su alcuni settori di Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, su tutto il territorio di Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, su gran parte della Calabria e sui settori nord-orientali della Sicilia.