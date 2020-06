Miriam Leone senza vestiti nel servizio che le ha dedicato il settimanale Grazia. La ex Miss Italia si racconta, parla di sé, della sua carriera e nel servizio fotografico realizzato per il noto settimanale è bella da togliere il fiato.

Miriam Leone abbassa l’abito: nudità in mostra fanno sognare i followers

Com’è nel suo inconfondibile stile, la ex Miss Italia si mette a nudo … ma non troppo. L’abito a fiori è abbassato, lei lo tiene su schiacciandolo sul seno nudo. Charme incontenibile e savoir faire, l’attrice siciliana fa virgolettare nelle pagine del servizio a lei dedicato queste semplici, ma pregnanti parole: “A volte, in questi anni, qualcuno ha scritto cose negative su di me, avrei voluto reagire ma poi non l’ho mai fatto, anzi. LA gentilezza verso chi vorrebbe ferirti è un’arma più potente”.

Miriam Leone parla per la prima volta del suo misterioso fidanzato

Paolo Cerullo, il suo fidanzato, c’è ma non si vede. Nel senso che la bella attrice dai capelli rossi ama custodire gelosamente la sua vita privata. Che tale vuole rimanga. A Grazia ha parlato un po’ della sua storia d’amore, costretta anche dalle circostanze. Di recente ha infatti dovuto smentire la notizia delle sue presunte nozze.

Non ci sono foto della coppia e l’ex Miss Italia non ha mai rivelato nulla su di lui. “L’ho letto anch’io e ho smentito. E lo hanno letto tutti i miei amici e parenti. Ho ricevuto una valanga di telefonate di gente offesa perché non era stata né invitata né informata. In particolare ci sono rimaste male le zie in Sicilia: mi tengono pronto il corredo da anni”. Niente matrimonio ma la Leone ha confermato di essere molto innamorata: “Spiace deludere, niente nozze. Però confermo che la persona c’è”. Paolo Cerullo non è mai apparso in foto con lei su Instagram, ma a quanto pare occupa un posto speciale nel cuore della sensuale ex Miss Italia. Potrebbe interessarti anche —> Elodie Instagram nuovo cambio look: capelli lunghi e spacco inguinale da scossa elettrica

(Tutte le foto sono tratte dal profilo Instagram ufficiale di Miriam Leone)