Movieland Park offerte di lavoro: il parco divertimenti in Veneto alla ricerca di personale

Vi piacerebbe lavorare in un parco divertimenti pazzesco? Allora non potete lasciarvi sfuggire le opportunità di Movieland Park, che è alla ricerca di personale per la stagione estiva 2019. Scopriamo insieme come candidarsi, le posizioni aperte, i requisiti.

Movieland The Hollywood Park, il parco divertimenti italiano a tema cinematografico, situato a Lazise, in provincia di Verona, in Veneto, a pochi passi da Gardaland, è nato nel 2003 e fa parte del CanevaWorld Resort. Movieland Park, costantemente animato da figuranti che interpretano il ruolo di personaggi famosi, come la mitica Marilyn o la fantasiosa Betty Boop, e da mini show che ricalcano le scene di celebri film, come Dirty Dancing e Titanic, è molto grande: occupa una superficie di ben 100mila metri quadri, gode di 20 attrazioni, 5 show, 8 ristoranti, negozi e bar. Movieland Park, come dicevamo è alla ricerca di numerose figure da inserire in vista della stagione estiva 2019. Per tale motivo i responsabili hanno organizzato un casting che si terrà nel mese di gennaio presso il Teatro di Movieland Park. Coloro che verranno scelti potranno lavorare nel parco divertimenti veneto per il periodo che va da marzo a novembre 2019. Tra le posizioni aperte al momento: ballerine/i, cantanti, attori, presentatori, mascotte, acrobati, stuntman e animatori.

Le selezioni si terranno a Movieland Park presso il Teatro Movieland Park, strada della Ponta 6, Lazise (parcheggio ristorante Ca Bosca) nelle seguenti date:

– Ballerini e acrobati: sabato 12 gennaio 2019 alle 9.30;

– Cantanti e attori: domenica 13 gennaio 2019 alle 9.30;

– Stuntman e animatori: domenica 13 gennaio 2019 alle 9.30.

Chi volesse candidarsi alle selezioni deve inviare entro il 9 gennaio 2019 il proprio curriculum, foto e video tramite mail all’indirizzo di posta elettronica: . Per avere ulteriori informazioni sulle figure professionali richieste vi consigliamo di visitare il sito ufficiale Movieland Park.