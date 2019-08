in

Nadia Toffa ci ha lasciato questa mattina, 13 agosto 2019. La sua è stata una lunga battaglia contro il cancro, sembrava avercela fatta e poi purtroppo questa mattina la terribile notizia. Sono state Le Iene, un po’ la sua seconda famiglia, a dare l’annuncio. Un commovente messaggio di addio che spezza il cuore. Tutto il mondo della tv è rimasto scioccato da questa triste notizia e sono in tantissimi a lasciare un ultimo messaggio a Nadia.

L’addio a Nadia Toffa

La dipartita di Nadia Toffa ha segnato un po’ tutti. La sua battaglia contro il cancro è stata seguita da fan, colleghi e ovviamente parenti. Tutti facevano il tifo per lei e tutti erano rincuorati dallo splendido sorriso che mostrava ogni volta. Purtroppo era da un po’ che quel sorriso non appariva nei social. La sua morte lascia un grande vuoto in tutti noi. A darle l’ultimo addio sono un po’ tutti: colleghi del mondo della tv e politici.

Enrico Mentana, presentatore di TG LA7, la saluta così: “Ha avuto una forza straordinaria, ha saputo lottare con dignità e coraggio“. A Rosario Fiorello vengono solo due parole “Ciao Nadia“. “Purtroppo oggi ci lascia una grande guerriera come Nadia Toffa… Riposa in Pace…“. Scrive su Facebook l’attore Alessandro Siani, postando anche una foto della Toffa sorridente.

“Ci mancherà la tua forza…”

“La sua lotta contro la malattia è stata un esempio di coraggio per tutti noi e siamo certi che ovunque sia continuerà a fare la ‘Iena’. Ciao Nadia, grande donna e grande professionista. Ci stringiamo alla tua famiglia e alla redazione delle Iene in questa triste giornata“. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ricorda sul suo profilo facebook Nadia Toffa. Anche Salvini manda un messaggio a Nadia:”Addio Nadia, hai lottato come una leonessa senza mai perdere il sorriso. Mancherai. Una preghiera”.

Non è l’unico, anche Luigi Di Maio dedica dolci parole all’ex Iena: “Ciao Nadia, ci mancherai. Ci mancherà la tua forza, la stessa con cui ci hai insegnato che, anche nelle battaglie più difficili, si può lottare con la tua dolcezza e il tuo sorriso“.