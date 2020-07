“Doccetta” in barca per Nicoletta Larini, Cala Violina si trasforma in una sorta di set hot grazie al bagno improvvisato della fidanzata di Bettarini: si sta donando senza freni ad Instagram la ventiseienne toscana balzata sulle pagine del gossip per la chiacchierata storia con l’ex calciatore. Tenerissima nella permanenza in Sardegna durante Temptation Island Vip, l’influencer lucchese si è fatta amare dal pubblico a prescindere dal legame con Bettarini. Il momento del falò con Simona Ventura – conduttrice del programma all’epoca – è stato forse una delle scene maggiormente ricordate dell’edizione.

Nicoletta Larini Instagram, sgambatissima e bagnata in barca: un sogno!

Mentre procede a gonfie vele la relazione con l’incallito latin lover, Nicoletta – forte del suo seguito di quasi 300 mila followers – si lascia ammirare negli scatti incantevoli condivisi via via sul proprio profilo. E le vacanze estive sono sempre una garanzia per gli affezionati della modella, anche fashion designer. Una serie di diapositive in costume ha allietato, negli ultimi giorni, gli ammiratori della Larini, felice di condividere con essi anche qualche piccolo difetto di cui dice non sentire il peso. Dopo un primissimo piano del volto in cui ammette di soffrire per la sua pelle – pur senza avere un grosso problema – Nicoletta ha mostrato anche qualche piccola smagliatura del corpo. Impercettibile innanzi a tanta bellezza.

“Hai una classe notevole”, “La tua bellezza è universale”

Quell'avvenenza che, nell'ultimo scatto, viene fuori prepotentemente tra le curve magnificamente esibite nel costume bianco. Un unico pezzo che appiccicandosi alla pelle ne rivela ogni forma. Sgambatissimo sui fianchi aderisce perfettamente a schiena e decolleté. Un davanzale bagnato dagli schizzi d'acqua che, cadendo dall'alto, finiscono proprio tra i seni dell'influencer. "Wow sei stupenda", i commenti non tardano. "Sempre bellissima, elegante… hai una classe notevole". Raffinata e regale la Larini. "La perfezione", "Sei incantevole", "Top", "La tua bellezza è universale".