«C’è chi lo ama e chi non vede l’ora che finisca… a Natale può succedere un po’ di tutto, a chi si sente triste e malinconico, a chi è felice, a chi è lontano, a tutte le persone che amo … Sereno Natale», questo il messaggio d’auguri su Instagram della showgirl acclamata in tutto il mondo Sabrina Salerno, artista genovese classe 1968. Bellezza esagerata la sua, fisico sbalorditivo. Un portento, un misto di sensualità, fascino e avvenenza. Una donna dalle forme da pin up che sa essere intrigante con qualsiasi cosa addosso.

Sabrina Salerno Instagram, décolleté esplode dalla giacca: «Che bomba di sensualità»

Il post di Sabrina Salerno, con gli auguri citati in apertura, ritrae la soubrette, lanciata da Claudio Cecchetto, con addosso un sexy blazer over size da uomo, da cui sotto esplode il décolleté trattenuto a stento dal reggiseno a balconcino. Mani curate con tanto di smalto rosso sulle unghie, capelli mossi e labbra carnose impreziosiscono il ritratto piccante della 51enne, che continua a tenere concerti in tutto il mondo. Lei che ha fatto ballare tutti con singoli di genere Italo disco come Sexy Girl e Boys (Summertime Love). Parliamo di 20milioni di dischi venduti, non proprio cifre basse. Lo scatto ha ottenuto in poche ore quasi 10mila like e decine di complimenti: «Magnifica, sei sublime», «Buon Natale splendore di donna», «Seducente Sabrina…», «Meravigliosa è dir poco…», «Che bomba di sensualità», solo per menzionarne qualcuno.

Contro il cyberbullismo: «Non sono quella che sta zitta…!»

Sabrina Salerno è molto attiva sui social: vive però con questi ultimi un rapporto di amore e odio. Più volte infatti la cantante si è trovata a replicare ai follower, proprio perché la 51enne non accetta critiche gratuite e attacchi feroci dei leoni da tastiera. Secondo quanto riferito da Il Giornale la soubrette ha anche denunciato un’utente di sesso femminile. Parlando di cyberbullismo la showgirl ha dichiarato: «Io mi sono un po’ stufata di questa cosa, è una questione di rispetto. Se io non ti piaccio è inutile che tu venga sul mio profilo e fai dei commenti inappropriati. Io mi difenderò sempre da tutto, non sono quella che sta zitta!».

(Foto Instagram Profilo Ufficiale Sabrina Salerno)