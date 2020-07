Da un po’ di tempo era assente su Instagram, ma l’attesa è stata ripagata da un doppio scatto strepitoso. Stiamo parlando di Soleil Stasi, influencer e aspirante attrice nata a Los Angeles, da madre americana e padre italiano, diventata famosa grazie alla partecipazione a vari reality show. La giovane ha pubblicato due istantanee che la mostrano in bikini a Porto Cervo. Ad eccitare soprattutto la prospettiva da cui è stata realizzata la foto in barca: lo zoom è assicurato, inevitabile.

«Una sirena con gambe chilometriche», Soleil Stasi mozzafiato in barca: lo zoom inevitabile

Soleil Stasi stupenda, di una bellezza fuori dal comune. La magnifica influencer ha postato due foto che la ritraggono in costume mentre sta facendo dei bagni di sole. Pelle dorata, gambe sinuose e fisico da urlo hanno catturato l’attenzione dei follower che si sono dati un gran da fare in apprezzamenti e complimenti vari. Quasi 25mila mi piace e centinaia di interazioni positive: «Quanto sei bella! Sei sempre nei nostri sogni», ha scritto un follower; «Una sirena con gambe chilometriche», ha aggiunto un ammiratore; «E va beh… Che bomba», ha chiosato un utente. E ancora: «Sei stupenda», «Top come sempre», «Wow sei la numero uno», «Meravigliosa», «Ti adoro! Sei bellissima», «Che gran fi**», «Splendida», «Fantastica sei», per citarne qualcun altro. leggi anche l’articolo —> Soleil Stasi labbra rifatte, la risposta dell’influencer tutta da ridere: «Sì, anche a noi si gonfiano da sole»

La popolarità esplosa con ‘Uomini e donne’

Soleil Stasi, nata il 5 luglio 1994, ha trascorso l’infanzia in Abruzzo. La giovane ha sempre nutrito una profonda curiosità per il mondo dello spettacolo: in America ha studiato recitazione in una scuola prestigiosa. Rientrata in Italia, l’avvenente influencer ha lavorato come conduttrice per alcune emittenti locali della capitale. La popolarità grazie al programma televisivo Uomini e Donne, dove è stata scelta da Luca Onestini. Tra le altre partecipazioni sue importanti quella a ‘L’Isola dei famosi’, dove ha intrapreso una liason con Jeremias Rodriguez, e poi ‘Pechino Express – Le stagioni dell’Oriente’, che l’ha vista gareggiare al fianco della madre Wendy Kay.

(Soleil Stasi Instagram Foto Profilo Ufficiale)