Sono state le influencers più chiacchierate della scorsa estate e proprio in queste ore hanno deciso di farci battere il cuore, stiamo parlando di Taylor Mega ed Erica Piamonte. Le due reginette del gossip sono state sotto i riflettori per parecchio tempo l’anno scorso. Il motivo era il loro triangolo amoroso con un’altra donna. Litigate clamorose e odio diffuso nei social, ma le due sono inseparabili. Dopo un periodo di lontananza si sono chiarite ed ora sono più forti che mai. Proprio in questi giorni si sono regalate una vacanza insieme a Forte dei marmi. In questa pausa relax hanno invaso i social con foto e video ad alto contenuto erotico.

Taylor Mega ed Erica Piamonte insieme

Quanto ci fanno battere il cuore Erica e Taylor? Le due influencer per tutto il 2019 ci hanno tenuto con il fiato sospeso. Prima i sospetti di una relazione tra le due, poi la rivelazione di una terza donna e alla fine il dramma. Il triangolo è scoppiato affondando non solo una relazione d’amore sincera ma anche un’amicizia profonda. A lungo le due non si sono parlate. In particolare era Erica Piamonte a non voler più saper nulla della sua bella amica bionda, ma tenere il broncio a Taylor è praticamente impossibile. Una volta che le acque si sono calmate le due sono tornate ad essere amiche. In questo momento entrambe sono coinvolte i relazioni eterosessuali a cui tengono molto.

Le foto sensuale e i commenti

Taylor ed Erica sono uscite dalla tempesta più forti di prima e infatti proprio in questi giorni si stanno godendo una vacanza in Toscana. Spiagge assolate e una serie infinita di foto e video da batticuore. Le due si stanno davvero scatenando e stanno mandando in tilt i social con la loro bellezza. In costume sono davvero due angeli. I loro post su Instagram hanno collezionato un gran numero di like e commenti molto positivi. "Finalmente insieme"; "Tu e Tay siete splendide"; "Siete illegali"; "Wow, meravigliose"; "Eccovi di nuovo insieme belle come il sole"; "Vi bomberei entrambe".